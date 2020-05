Nella celebre soap opera ‘’Beautiful’’, in lingua originale ‘’Bold and beautiful’’, Joanna Johnson vestiva i panni di Caroline Spencer, la prima moglie dell’erede della casa Forrester. Prima di conoscere Taylor e Brooke, Rigde era convolato a nozze proprio con la bella Caroline. Capelli biondi, volto angelico, e nessuna malizia nello sguardo, Joanna/Caroline non durò a lungo: morì di leucemia dopo parecchie peripezie, tra cui uno stupro, ma non prima di aver sposato Ridge Forrester.

Tornò in seguito sotto forma di fantasma o nelle vesti della sorella gemella Karen. Nella realtà, l’attrice che interpretava Caroline si laurea nel 1983 alla University of Southern California in letteratura inglese, e 1987, con la sua parte in Beautiful, diventa famosa. Rimane fino al 1994 e poi esce di nuovo di scena. (Continua a leggere dopo la foto)

























Poi, negli anni a seguire, torna nella soap interpretando Caroline (sotto forma di fantasma), poi ancora Karen. L’attrice torna a Beautiful e fa coming out, proprio come è accaduto nella sua vita reale. Nel 2012, infatti, l’attrice ha dichiarato di essere lesbica e mamma di 2 bambini adottivi. (Continua a leggere dopo la foto)















Anche se nell’immaginario comune resterà sempre la dolce innamorata del bel Forrester, nella realtà ha sposato Michelle e vive insieme a lei e ai figli Julian e Harlow. Joanna non è solo un’attrice ma anche una produttrice e una sceneggiatrice di serie televisive. Tra i suoi lavori si possono ricordare: Hope & Faith, Fairly Legal, ed Emily Owens MD. (Continua a leggere dopo la foto)









“Ci sono persone che non sono attratte per niente dal sesso opposto, sono gay al cento per cento. – ha raccontato nel 2012 a Vanity Fair – Altre, al contrario, sono completamente etero. E poi ci sono persone che stanno nel mezzo. Io ho fatto sesso con uomini, ma non mi sono innamorata di nessuno di loro. Non so perché, ma non riuscivo a provare gli stessi sentimenti che posso sentire per una donna”.

