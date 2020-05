Mara Venier, cambiamento a Domenica In, la decisione. Nella puntata di Domenica In che andrà in onda domenica 24 maggio 2020 si parlerà ancora del tema del momento cioè il coronavirus. Sono mesi che siamo in emergenza sanitaria e, per quanto ormai le nostre vite stiano pian piano tornando alla normalità, ancora bisogna fare molta attenzione. Si devono mantenere le distanze, bisogna usare la mascherina, le scuole sono chiuse e tutto il resto lo sappiamo già.

Questo per dire che il coronavirus è ancora un argomento molto attuale che ci sta ancora condizionando molto ed è giusto che se ne parli. Mara Venier ha continuato a tenere compagnia di domenica agli italiani anche in piena pandemia. E il suo programma ha sempre ottenuto grandi numeri in termini di ascolti. Ma, secondo alcune indiscrezioni, nella puntata di Domenica In di domenica 24 maggio ci saranno dei cambiamenti. Che cambiamenti? A quanto pare… Continua a leggere dopo la foto

























Sembra che un consistente blocco della puntata del 24 maggio sarà dedicato ad Al Bano che sarà ospite di Mara Venier in collegamento da Cellino San Marco. Ma come mai? Il motivo è semplice: Mara Venier ha deciso di festeggiare i 77 anni di Al Bano (compiuti lo scorso 20 maggio) con una serie di video dedicati alla sua mitica carriera. Ovviamente tutti sperano che ci sarà spazio anche per un po’ di gossip. Continua a leggere dopo la foto















Tutti sono curiosi di sapere come stanno le cose tra il cantante e Loredana Lecciso. Il pubblico sarà di certo contento di questi momenti dedicati ad Al Bano che è uno tra i più amati dello spettacolo italiano. Non solo Al Bano, però. Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In ci sarà anche Anna Tatangelo che parlerà sia della sua vita privata che di quella professionale. Parlerà del perché della fine della sua storia con Gigi D’Alessio? Continua a leggere dopo la foto









Ovviamente tutti sperano di sì. Il fatto è che, da quando la Tatangelo e D’Alessio si sono lasciati, non hanno rilasciato dichiarazioni e tutti vorrebbero saperne di più. Non solo: tra gli ospiti di Mara Venier ci sarà anche Ferzan Ozpetek che presenterà il suo terzo romanzo Come un respiro; Claudio Santamaria e Francesca Barra, Elisa Isoardi che il 25 maggio tornerà al timone de La Prova del cuoco.

Pamela Prati, tutta la verità sull’ospitata a Domenica In. Mara Venier costretta a vuotare il sacco