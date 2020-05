“Addio a La Prova del Cuoco!”. Bruttissimo colpo per Elisa Isoardi. Tutta ‘colpa’ di Antonella Clerici

Incredibile, ma vero: ‘Dagospia’ ha lanciato nuovamente una vera e propria bomba, già anticipata più di un mese fa. La trasmissione ‘La Prova del Cuoco’ è stata eliminata dai palinsesti della Rai. Tutta ‘colpa’ di Antonella Clerici, che dovrebbe sostituirla con un suo nuovo programma. Una batosta per la conduttrice Elisa Isoardi, che pare non sia stata scelta per altre conduzioni. Si segnala al momento soltanto la sua partecipazione come concorrente a ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci.

Dunque, il graditissimo ritorno di Antonella è ormai imminente, ma non presenterà più la sua storica trasmissione, ma una totalmente diversa. Ricordiamo che la donna aveva deciso di lasciare ‘La Prova del Cuoco’ per dedicarsi maggiormente ad alcuni suoi impegni serali, ma poi non era più stata designata come presentatrice dai vertici della televisione pubblica italiana. Andiamo a vedere nei particolari quali sono state le scottanti rivelazioni del ben informato ‘Dagospia’. (Continua dopo la foto)

























Questo quanto si può leggere: “Nella storica fascia del mezzogiorno tornerà la Clerici con un nuovo programma a base di cucina, talk e interviste. La nuova trasmissione potrebbe andare in onda nel bosco di casa Clerici-Garrone, cosa che per assurdo porterebbe ad una riduzione dei costi, ma prende piede anche l’ipotesi di uno studio alla Rai di Torino”. Non resta che aspettare i prossimi giorni per sapere con certezza quando rivedremo Antonella all’opera. (Continua dopo la foto)























Lo scorso 10 maggio, durante una sua ospitata a ‘Domenica In’ da Mara Venier, Antonella aveva detto: “Torno, torno! Ne stiamo parlando con il nostro adorato direttore Stefano Coletta, che io amo molto, che mi ha capito davvero, ha capito chi sono io, come sono e come posso rendere al meglio. Speriamo a settembre di riprendere e di divertirmi perché se non mi diverto non sono me stessa”. Chissà invece come la Isoardi avrà reagito a questo smacco clamoroso. (Continua dopo la foto)

Su ‘Portobello’ riproposto nel 2018, ha ammesso in un’intervista di qualche giorno fa: “È stata una mia colpa, una mia responsabilità. Mi sono fidata ma c’era solo un titolo e non un contenuto. Andava riscritto con un sapore antico ma in chiave più moderna. Ho sbagliato io perché dovevo ragionarci di più, adattarlo di più ai tempi”. La popolare conduttrice ha voluto ringraziare il pubblico che da anni la sostiene: “Il mio pubblico non mi ha mai delusa”.

