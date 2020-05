Mara Venier è la regina della domenica. Il 17 maggio, quando è andata in onda l’ultima puntata, la sua Domenica In ha ottenuto il 17,9% di share, aggiudicandosi il titolo di trasmissione più vista della giornata. L’intervento con Pamela Prati è piaciuto molto ai telespettatori, che si sono poi riversati sul profilo social della zia Mara per complimentarsi.

Ma l'intervista alla ex stella del Bagaglino a un anno circa dall'esplosione del 'Mark Caltagirono gate' ha anche sollevato diverse polemiche. Prima fra tutte quella sul presunto cachet alla Prati, che ha presentato anche il suo nuovo libro, ma è stata presto messa a tacere dalla stessa conduttrice: la 'zia' ha infatti assicurato che l'ospitata di Pamela Prati è stata a titolo gratuito. Nessun soldo pubblico, dunque, è stato speso per la soubrette che ha voluto ancora una volta ribadire la sua posizione in merito alla vicenda Mark Caltagirone affermando di essere stata plagiata.

























Come riporta il sito di Davide Maggio, Mara Venier è tornata sull'argomento anche nel corso di una diretta Instagram. Rispondendo a un utente che le chiedeva un bis di Pamela nel suo studio la presentatrice ha colto la palla al balzo per chiarire alcuni punti: "Ragazzi con tutto quello che m'è arrivato addosso per quell'intervista! (…) Pamela Prati può piacere, non può piacere, per carità, ma ho trovato un accanimento su questa cosa, veramente esagerato, soprattutto in questo momento (…)".















E ancora: "Ovviamente mi è dispiaciuto perché di conseguenza sono stata attaccata anch'io. Io credo che la possibilità di chiedere scusa come ha fatto lei, a me e agli italiani, era giusto dargliela (…) Questa donna ha chiesto scusa, basta!". Ma sempre sui social è arrivata una nuova dichiarazione sulla data di chiusura della trasmissione. Fino a 2 settimane fa Mara aveva spiegato che se tutto fosse andato bene il contenitore domenicale sarebbe proseguito fino al 28 giugno.











Ma deve aver cambiato idea perché su Instagram ha fatto sapere: “Mi fermo, non ce la faccio, sono stanca, non ce la faccio. Vorrei finire un po’ prima, penso che finiremo il 5 giugno (in realtà la prima domenica del mese è 7, ndr). Avremmo dovuto finire alla fine di maggio!”. Parole che non avranno certo fatto piacere al suo affezionatissimo pubblico ma per ora non c’è niente di certo: Mara lascia comunque uno spiraglio aperto su un eventuale prolungamento e, ha aggiunto, non ha ancora risentito Stefano Coletta, direttore di Rai1. Quindi dalle sue parole l’intenzione sembrerebbe quella di aggiungere solo una puntata rispetto alla chiusura inizialmente prevista per il 31 maggio. Vedremo.

