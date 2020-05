“Non farlo, divento una bestia!”. UeD, stavolta è Sirius a esplodere: guai a toccare quell’argomento

Le anticipazioni diffuse da Witty parlano di una puntata a dir poco esplosiva. Protagonisti, nemmeno a dirlo, ancora Gemma Galgani e il suo Sirius, Nicola Vivarelli. Che non sono per niente in crisi dopo le ultime vicende che avevano fatto rimanere male la dama torinese: lui, corteggiatore di soli 26 anni, non è affatto interessato a frequentare Valentina Autiero e il ballo della scorsa puntata con Pamela Barretta è stato solo ‘di cortesia’.

Dunque Sirius, nonostante le perplessità di pubblico e opinionisti, ha occhi solo per Gemma. Tina Cipollari è però tutto fuorché convinta e, altra costante, non fa nulla per nascondere i suoi dubbi. E infatti Gemma, che non ne può più dei suoi attacchi, ha anche confessato a Maria De Filippi che quando nessuno la vede l'opinionista la provoca.

























Succede anche durante il momento del ballo, sostiene la dama di Torino ma Tina nega ogni accusa. Poi, come svela la breve clip diffusa da Witty Tv, Gemma finisce nel mirino della Vamp anche nella nuova puntata di UeD. E anche Sirius, ovvio. Il filmato parte da un'esterna della Galgani e di Vivarelli alle giostre. Non proprio un'esterna nuova visto che tempo fa la dama si è già fatta riprendere su un'altalena mentre stava frequentando Marco Firpo.















Già dalle prime immagini dell'esterna della coppia, l'opinionista che da qualche puntata ha anche aggiunto una caricatura del giovane cavaliere accanto alla 'Mummia', esplode: "Più che un'esterna sembra la nonna che ha portato il nipotino alle giostre…", commenta Tina Cipollari. Che poi si scaglia contro la dama per motivi che però non sono stati svelati.











“Maria, oggi è finita per lei! Falla entrare!”, queste le parole urlate da Tina probabilmente a seguito di quanto detto da Gemma. Il filmato si concentra poi su Nicola. Il 26enne, furioso, si scaglia contro la Vamp (o comunque guarda verso gli opinionisti) per difendere sua mamma: “Non toccatemi la madre perché divento una bestia!”. Paola di nuovo a Tina, convinta che lui stia illudendo Gemma: “Questa dopo ‘sto fatto non si sa dove la troveremo”.

