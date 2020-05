Una storia infinita e una lite che difficilmente si risolverà. È quella che vede al centro della scena la showgirl Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. Dopo le bordate dei mesi scorsi, in cui da entrambe le parti non sono mancati i colpi bassi, Adriana Volpe è tornata a parlare. E il suo attacco non è stato un carezza nei confronti dell’ex amico.

Adriana Volpe che a breve debutterà in un nuovo programma televisivo (a fine giugno sarà impegnata su Tv8, Sky), al settimanale Oggi (in edicola da domani 21 maggio) ha confidato che l'ex collega non le ha mai fatto pervenire alcuna scusa in forma privata. Scuse, che, afferma sempre la 47enne trentina, sarebbero stata ben gradite. Adriana Volpe offre anche i dettagli della vicenda, confessando che Magalli è vero che ha riservato pubblicamente delle buone parole per lei (dopo gli attriti degli scorsi anni), ma che dall'altro lato non l'ha mai contattata privatamente, nemmeno per farle le condoglianze quando è venuto a mancare suo suocero.

























Magalli? "Un capitolo chiuso", dichiara Adriana che aggiunge: "Le sue scuse avrebbero certamente avuto un significato umano per me, visto che ciò che giuridicamente deve fare il suo corso andrà avanti. Dal 2017 non mi ha mai cercata, ha avuto mille occasioni per farmele, queste scuse. È morto mio suocero recentemente e non mi ha fatto nemmeno le condoglianze. Quindi, ribadisco: sono ancora qui che aspetto…".















Dichiarazioni al vetriolo, ma che comunque riguardano il passato, Attualmente Adriana Volpe preferisce guardare al futuro. Presto la si vedrà con un nuovo programma su Tv8: "Mi darà l'opportunità di spiccare il volo, oggi ho tutti gli strumenti… ho davvero un'occasione straordinaria. Sono riconoscente alla Rai ma è il mio passato".











“Ho un’anima guerriera. Ho dovuto fare i conti con le ingiustizie, con i compromessi. Ma gli ostacoli non hanno mai fermato il mio percorso. Tengo strette certe mie battaglie e certe mie cadute…”, ha esternato Adriana Volpe, “A 47 anni mi è ben chiaro che il valore aggiunto di una donna non è nel suo aspetto. Adesso non ho paura a mostrarmi senza filtri e senza trucco, pur non rinnegando che da giovane io abbia valorizzato il mio aspetto esteriore”.

