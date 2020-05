“Ora giudicate voi”. Enzo Capo ‘a bomba’ su Pamela Barretta: cosa è successo dopo UeD

Quando Maria De Filippi ha comunicato a Pamela Barretta che Enzo Capo non era in studio e dunque non avrebbe partecipato alla puntata di Uomini e Donne la dama c’è rimasta malissimo. Ed è crollata in lacrime davanti a tutti.

“Io avrei tanto voluto mettere la sedia davanti a te, ma non c’è – ha esordito la padrona di casa parlando di Enzo Capo non appena Pamela si è seduta al centro dello studio – Ci abbiamo provato fino all’ultimo chiedendo quantomeno di scriverti qualcosa, ma la sua risposta è che lui non vuole più avere niente a che fare con te…E non c’è proprio verso di fargli cambiare idea. Ad un certo punto neppure ha più risposto…”. Pamela non se l’aspettava. Nei giorni scorsi aveva avuto forti scontri con Enzo, molto più convinto di lei di mettere la parola fine al loro rapporto. (Continua dopo la foto)

























Ma evidentemente il suo ritorno nello studio che le ha fatto incontrare Enzo era finalizzato a un nuovo confronto. Perché è chiaro a tutti che la dama pugliese vorrebbe riprovare a ricucire quel rapporto che fino a qualche mese fa sembrava andare a gonfie vele. Ma niente da fare: Enzo non si è presentato e lei si è sfogata con Maria De Filippi. (Continua dopo la foto)















Pamela è parsa molto delusa dell’assenza di Enzo. “Maria – ha spiegato –, io penso che da parte sua non c’è più nulla. Tutto questo grande amore non c’era, Maria. Impossibile…”. Maria ha voluto riprovare a chiamarlo per cercare di farli riappacificare ma anche in questo caso nessuna risposta. “Non lo cercherò più. L’amore è una strada a doppio senso”, ha detto Pamela dopo essersi ripresa da un pianto liberatorio. Ma poi su Instagram è arrivata la replica di Enzo(Continua dopo foto e post)











Il cavaliere ha postato un video in cui mostra tutti gli attacchi ricevuti e che la dama aveva in parte negato: “Facciamo chiarezza: devo difendermi… non voglio aggiungere altro, guardate il video e giudicate voi”, la didascalia del post di Capo. E Pamela non ha resistito: “Mi dispiace, caro, ma non ho mai studiato recitazione nella mia vita. Della serie ‘I panni sporchi si lavano in casa’… Da che pulpito… Predichi bene ma razzoli male. L’Oscar lo darei a te. Saluti”. Insomma, una storia finita nel peggiore dei modi.

