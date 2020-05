“Vergognoso!”. Federica Sciarelli non ci sta e va su tutte le furie. Cosa è successo

Nell’ultimo periodo protagonista, suo malgrado, è stata la corrispondente in Cina della Rai Giovanna Botteri. I tanti servizi del tg satirico ‘Striscia la Notizia’ su di lei avevano fatto infuriare un bel po’ di persone, con alcuni che avevano parlato di un vero e proprio body shaming ai suoi danni. Ora, ad intervenire sulla vicenda è la conduttrice del programma ‘Chi l’ha visto?’, Federica Sciarelli, la quale ha un rapporto di grande amicizia con la donna. Gli attacchi non le sono andati proprio giù.

Federica e Giovanna si sentono praticamente quotidianamente e, interpellata da ‘VeroTv’, la Sciarelli ha affermato: “Ho trovato vergognoso l’attacco ricevuto quando è stata accusata di dettare le linee di politica estera alla Rai e all’Italia”. Per quanto concerne invece il look della Botteri, in questo caso non ha voluto criticare la trasmissione di Canale 5, visto che si è trattato di satira. E si è lasciata andare anche ad una battuta divertente. Vediamo cosa ha detto. (Continua dopo la foto)

























“La satira è satira e non si tocca”. Inoltre, ha aggiunto che la Botteri è una donna proprio come lei: “Per scherzare le ho detto che se vuole una sera possiamo andare in onda entrambe con i bigodini in testa”. La padrona di casa di ‘Chi l’ha visto?’ non ha potuto non parlare anche dell’attuale situazione e dei cambiamenti provocati dall’emergenza sanitaria. Infatti, non è più possibile invitare il pubblico in studio e c’è bisogno di rispettare alla lettera tutte le indicazioni. (Continua dopo la foto)























Visto che le tematiche sono alquanto dolorose, per la presentatrice Rai “è dura non poter più abbracciare le famiglie degli scomparsi”. Infatti, con loro spesso e volentieri intrattiene un rapporto che ha una durata molto lunga. Quindi, non resta che pensare ad un’alternativa: “Faccio sentire loro il mio sostegno attraverso gli occhi o un sorriso. Il nostro è un programma di vicinanza, dunque è doloroso e ancora più complicato lavorare così”. E poi ha parlato di ciò che ha fatto in quarantena. (Continua dopo la foto)

Ha trascorso le giornate lavorando da casa per farsi trovare pronta alla ripresa. In più, ha voluto utilizzare la cyclette per tenersi in forma, visto che non era possibile fare sport all’aria aperta a causa dei divieti. La sua trasmissione era stata fermata per circa due settimane perché avevano ospitato nello studio il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, risultato poi contagiato dal male del momento.

