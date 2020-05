Tra rabbia e stupore, la puntata di oggi di Pomeriggio 5 ha riservato non poche sorprese. Barbara D’Urso è rimasta di sasso davanti a una testimonianza al limite dell’assurdo. Barbara D’Urso ha intervistato in collegamento Barbara, una donna residente a Cerveteri sul litorale romano, vittima di un brutto episodio legato al coronavirus. La signora Barbara racconta.

«Ero al supermercato e ho visto un uomo senza mascherina. L'ho comunicato alle cassiere, lui si è infuriato e mi ha detto 'fatti i caz*** tuoi'. Poi mi ha sputato in faccia. Ora sono preoccupata per la mia salute e per quella dei miei cari. Io accudisco mia madre e mia nonna malata e non posso ammalarmi. Tra l'altro il mio è l'unico stipendio e lavoro a chiamata. A febbraio ho guadagnato 48 euro…».

























Barbara D'Urso lancia il video choc in cui si vede il diverbio tra l'uomo senza mascherina e la signora Barbara. Poi la conduttrice commenta: «Sono senza parole, ti ha sputato in faccia. È un gesto orrendo e violento. Ancor di più in questo momento». Da mesi Barbara d'Urso ci ha mostrato che è una vera guerriera: instancabile, infaticabile, va in onda ßei giorni su sette e lo fa sempre con grande entusiasmo.















Fino a prima dello scoppio del Coronavirus, la domenica Barbara D'Urso raddoppiava addirittura: prima Domenica live, poi Live non è la d'Urso a poche ore di distanza. Eppure quando la vedevi il video, davanti alle telecamere, era sempre fresca come una rosa, bella ed effervescente. Galvanizzata dalla presenza del suo pubblico, al quale è molto affezionata e che lei ringrazia alla fine di ogni puntata… #col cuore Non avere il pubblico in studio è per lei una grande sofferenza: è come se le mancasse il suo braccio destro.











E dal suo pubblico Barbara D’Urso trae energia, forza, determinazione e grinta, qualora ne avesse bisogno. Il suo pubblico è la sua linfa vitale. Nella prima puntata di Live non è la d’Urso andata in onda dopo il Lockdown e quindi senza pubblico in studio, Barbara aveva infatti sottolineato come quella fosse stata la puntata più difficile della sua vita. Senza il pubblico, infatti, non è la stessa cosa. Anzi, era complicatissimo reggere la trasmissione dall’inizio alla fine con la medesima grinta.

