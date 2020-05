“Io, tradita…”. Elisabetta Gregoraci, la confessione in diretta a Caterina Balivo

Nella puntata di oggi, mercoledì 20 maggio, di ‘Vieni da me’ è stata ospite in collegamento la bellissima conduttrice televisiva e showgirl Elisabetta Gregoraci. La donna si è lasciata andare a numerose rivelazioni ed ha quindi svelato importanti aneddoti e curiosità a Caterina Balivo. La sua intervista è stata abbastanza lunga e ha risposto senza giri di parole alle varie domande al buio. Innanzitutto, la prima tematica toccata riguardava gli eventuali rimorsi avuti durante la sua vita.

"Io nella mia vita ho vissuto tante altre vite, non parlerei di scelte sbagliate. Farei altre scelte su alcune cose. Però tutte le scelte che ho fatto mi hanno fatto diventare la donna che sono oggi", ha dichiarato Elisabetta. La quale si è soffermata successivamente sugli aspetti privati, riguardanti le sue storie sentimentali, non disdegnando nemmeno delle stoccate nei confronti di alcune colleghe. La padrona di casa del programma Rai si è complimentata con l'ospite.

























Per Caterina la Gregoraci appare sempre in splendida forma e a quel punto l'ex moglie dell'imprenditore Flavio Briatore ha risposto punzecchiando: "Io e te facciamo parte delle poche che ancora non si sono deformate il viso". E poi ha aggiunto ancora: "C'è una differenza tra colleghe donne e colleghi uomini. Alcune non sono molto sincere". Non è scesa nei particolari, quindi non si sa a chi si riferisse, ma le sue stoccate sicuramente faranno impazzire il gossip.























Ed ecco arrivare importanti affermazioni anche sulla vita personale. A quanto pare, Elisabetta Gregoraci avrebbe fatto i conti in passato con alcuni tradimenti: “Tradita? Sempre meglio non saperlo, ma secondo me sì. Io sono un po’ detective e rompiscatole. Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, diciamo, erano molto gentili. Ad alcuni messaggi rispondevo io: ‘Oggi sei cascata male, vatti a fare un giro’, rispondevo. Poi ho comunque perdonato, perché erano cose abbastanza soft”. (Continua dopo la foto)

La Gregoraci qualche settimana fa era stata ospite anche de ‘La Vita in Diretta’ ed aveva affermato: “Sapere di non poter far visita alla mia famiglia è stato veramente un durissimo colpo per me. Appena si potrà tornare a viaggiare, la prima cosa che farò sarà andare in Calabria”. E a colpire era stato anche il suo completo in tweed rosa e bianco, firmato Miss March, e non solo, considerando gli altri accessori, per un prezzo totale di 899 euro.

