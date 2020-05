Le anticipazioni di Uomini e Donne avevano predetto un ritorno di Pamela Barretta in studio, nella nuova puntata del dating show di Canale 5, e così è stato. Nei giorni scorsi la dama era già stata ospite di Maria De Filippi e aveva avuto un duro scontro con Enzo Capo, il cavaliere con cui mesi fa aveva lasciato il programma per iniziare una storia d’amore che sembrava andare a gonfie vele. Ecco: sembrava.

Tutto finito tra Enzo e Pamela. Quello che è successo oggi in studio conferma una rottura più che definitiva della coppia tanto amata di UeD. Puntata decisamente non facile per Pamela, che appena entrata in studio ha fatto un'amara scoperta. Si aspettava di trovare Enzo davanti a lei, magari per provare a ricucire il rapporto ma nemmeno il tempo di sedersi che Maria De Filippi l'ha subito gelata.

























"Io avrei tanto voluto mettere la sedia davanti a te, ma non c'è – ha esordito la padrona di casa parlando di Enzo Capo – Ci abbiamo provato fino all'ultimo chiedendo quantomeno di scriverti qualcosa, ma la sua risposta è che lui non vuole più avere niente a che fare con te…E non c'è proprio verso di fargli cambiare idea. Ad un certo punto neppure ha più risposto…".















Come detto, negli scorsi appuntamenti del programma i due avevano rotto e litigato ferocemente. Il Cavaliere aveva addirittura riconsegnato alla sua ormai ex alcuni vestiti che aveva lasciato a casa sua. Ma di fronte all'annuncio di Maria Pamela è apparsa sconvolta. Molto delusa del fatto che Enzo non si sia presentato in studio. "Credo che da parte sua non ci sia più niente", ha detto amareggiata.











“Avevo notato indifferenza e freddezza. Ho parlato con una persona che lo conosce bene. Lui se spegne, è tutto finito. Ama a modo suo”, ha proseguito Pamela sempre più scossa. Fin quando non è riuscita a trattenere le lacrime quando la conduttrice l’ha invitata a cambiare pagina: “Sei bella, sei giovane, hai un figlio”, le ha detto Maria mentre piangeva vergognandosi della sua reazione. E Maria: “Traquilla, non sei l’unica che piange per amore”.

