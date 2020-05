“Vogliono che me ne vada”. Elisa Isoardi, lo sfogo della conduttrice. E di mezzo c’è sempre quell’altro nome

La bellissima Elisa Isoardi si prepara a tornare dietro i fornelli de La Prova del Cuoco. Come tutti sanno, da lunedì 25 maggio il cooking show di Rai1 ritornerà in onda, dopo un lungo periodo di sospensione a causa del coronavirus, per intrattenere gli italiani con numerose ricette e sfide tra cuochi. L’ultima puntata de La Prova del Cuoco era andata in onda il 13 marzo scorso e per un periodo la Rai aveva deciso di coprire la fascia occupata da Elisa Isoardi con l’allungamento di Storie Italiane di Eleonora Daniele.

Sono clamorose e insistenti le indiscrezioni che vorrebbero Elisa Isoardi fuori da La Prova del Cuoco dalla prossima stagione tv e il ritorno di Antonella Clerici al timone di un programma culinario a quanto pare nuovo. A DiPiù Tv, la conduttrice ha dichiarato: "Sono spesso pungolata su questo aspetto. Non mi interessa. Io lavoro e basta".

























Insomma, La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi parte da lunedì 25 maggio ci saranno non poche novità. L'attuale padrona di casa ha svelato nell'intervista concessa alla nota rivista DiPiù Tv che in ogni puntata ha deciso, insieme alla sua squadra, di ospitare in studio agricoltori, contadini e ristoratori che parleranno delle loro ricette, dei loro prodotti e delle loro attività.















Cosa succederà quindi? L'idea sarà quella di ascoltare quelle categorie di lavoratori che durante la chiusura costretta delle loro attività a causa della pandemia da coronavirus che è scoppiata nel nostro Paese hanno subito non pochi danni e perdite non potendo tenere aperti i loro negozi. Una situazione che Elisa Isoardi conosce molto da vicino perchè la madre lavora in un ristornate in provincia di Cuneo e in questo periodo è stata ferma: "In Piemonte poi è stata molto più dura".











Non solo cucina, ci sarà anche spazio al gossip durante l’intervista a DiPiù Tv. Elisa Isoardi (che ha fatto una confessione) ha confermato di sentire il suo ex compagno Matteo Salvini. La conduttrice ha svelato che tra loro c’è un dialogo sereno: “Io mi sono innamorata di lui perchè con me è sempre stato una persona stupenda”. Attualmente Elisa Isoardi è single, in attesa di trovare la persona che sappia coinvolgerla, e non ha fretta di innamorarsi di nuovo: “Del resto è pur vero che sono concentratissima sul lavoro”. Insomma, tanti auguri alla Isoardi, ne avrà bisogno.

