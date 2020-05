“Così no, non c’è rispetto!”. Caos a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso è una furia contro l’ospite

Barbara D’Urso, nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, si è collegata con varie parti d’Italia per documentare la chiusura del lockdown e la ripresa della Fase 2. L’epidemia è ancora in corso, soprattutto in Lombardia, dove i dati del 19 maggio hanno messo in luce quasi 6 nuovi casi su 10 totali in Italia (813 i casi positivi dal 18 maggio, 462 solo in Lombardia), mentre nel resto delle regioni i dati sono sempre più incoraggianti.

Insieme a Brescia, con quasi tremila morti, la provincia di Bergamo è stata una delle più più colpite dal coronavirus, ma questo non sembra aver spaventato i cittadini che anche domenica 17 maggio hanno preso d’assalto Bergamo Alta. Code alle gelaterie, gruppi di amici fuori dai bar. Piazza Pontida era piena di gente e soprattutto di giovani. (Continua a leggere dopo la foto)

























“E mentre stamattina – aveva commentato il sindaco Giorgio Gori – dopo una passeggiata sui Colli, ero tornato a casa rinfrancato – non avevo incontrato una sola persona senza mascherina -, le immagini del pomeriggio, di Città Alta e di Largo Rezzara, mi hanno preoccupato e fatto arrabbiare. Non sono bastate centinaia morti nella nostra città? Vogliamo ritrovarci tra un mese di nuovo nei guai?! Ve lo chiedo di nuovo: per piacere, metteteci serietà, impegno e rigore”. (Continua a leggere dopo la foto)















Durante il collegamento con Bergamo Barbara D’Urso ha perso la pazienza con uno degli ospiti. In collegamento con Pomeriggio 5, un fornaio ha commentato quelle immagini: “Capisco che dopo due mesi a casa i bergamaschi vogliamo uscire, non posso condannare una famiglia che porta fuori il bambino. Ma bisogna stare attenti”, ha detto l’uomo.

“Noi non vogliamo condannare nessuno, ma le immagini parlano chiaro, le persone non avevano le mascherine”, ha incalzato la conduttrice. “Non solo i bergamaschi sono stati a casa, tutti siamo stati a casa e tutti vogliamo uscire. Ma stare vicino a una persona senza mascherina non è rispetto”. (Continua a leggere dopo la foto)









Durante la puntata del 19 maggio la conduttrice ha bacchettato anche Lucia Bramieri. In collegamento dal parrucchiere, l’ex gieffina si preparava per colore e messa in piega ma appena la conduttrice ha notato che la mascherina era scesa sotto al naso l’ha subito ripresa. “Voglio ricordare a te e a tutti che se uno mette la mascherina in un luogo chiuso la deve tenere sul naso. Se quando parlate vi scende allora è inutile. Per favore. – ha detto la D’Urso – Spesso vedo in televisione gente che parla e ha la mascherina che non copre il naso”.

