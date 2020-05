“Ho fatto un’ecografia, forse mi devono operare”. L’annuncio di Caterina Balivo arriva sui social

Caterina Balivo è tornata in televisione con il suo ‘Vieni da me’, il programma in onda su Rai Uno che si ispira al famoso programma statunitense Ellen DeGeneres Show. Durante la puntata di Vieni da me andata in onda ieri, al momento del gioco telefonico, è arrivata la chiamata di un uomo che ha spiazzato la conduttrice con le sue parole.

“Mi chiamo Giuseppe, adesso sto bene. Ma ho avuto un problema di salute in questo periodo, non legato al covid. A 42 anni ho avuto un infarto. Ho sentito bruciore al petto, mi hanno portato in ospedale e mi hanno fatto l’angioplastica. Ora ho risolto tutto, prendo solo qualche pillolina in più…”, ha detto l’uomo che si trovava dall’altra parte della cornetta, lasciando Caterina senza parole. (Continua a leggere dopo la foto)

























Il programma è proseguito normalmente e oggi la conduttrice è tornata sui social per raccontare quello che è successo nelle ultime ore. “Ho fatto un’ecografia, ho una ciste. Forse andrà tolta”, ha raccontato sui social spiegando di essere andata in ospedale per un controllo. “Prima del coronavirus – ha spiegato – ho sentito sul collo del piede qualcosa di duro. Che cos’era? Lo scoprirò stamani con un’ecografia”. (Continua a leggere dopo la foto)















«Forse andrà tolta – dice – oppure andrà via con l’estate». In un post poi descrive le sensazioni avute nel rientrare in una struttura sanitaria: “Oggi, per la prima volta dal lockdown, ho avuto un appuntamento in una struttura privata. La sensazione è stata di super sicurezza ma anche un po’ di angoscia”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mascherina, disinfettante, misurazione febbre, distanziamento alla seduta, sguardi sospetti e poca voglia di sorrisi.- ha detto ancora la conduttrice sui social – Fatta la mia eco al collo del piede, mi sono fermata a passeggiare tra il verde per ricordarci che è solo una ripartenza, che questo periodo lo ricorderemo per sempre, così come la riscoperta del nostro senso civico”.

