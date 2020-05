Un ospite speciale oggi per Caterina Balivo. A Vieni da me un personaggio quanto mai insolito: Gigi Marzullo. Sempre schivo e restio davanti a telecamere non sue, Gigi Marzullo si è lasciato intervistare da Caterina Balivo. Domande a ruota libera: dal suo amore spassionato e incondizionato per mamma Rai, del suo pallino per lo shopping e pure del suo aspetto fisico.

E proprio su quest’ultimo tema si è innestata un’esternazione che ha coinvolto il marito della Balivo, la quale ha mostrato una sana gelosia, mettendo in guardia le fan di Guido Maria Brera.“Io non lascerei mai la Rai, sarebbe come rinnegare me stesso. Non la lascerei mai. Non ho mai pensato ai soldi, la mia vita non è mai stata improntata sui soldi. Anche se arrivasse una grande offerta da qualcun’altro non lascerei mai Viale Mazzini”. Continua dopo la foto

























Così Marzullo sull’azienda per cui lavora da decenni. Sempre restando in tema finanze personali: “Spendo parte dei miei soldi nei vestiti. Molti solo simili. Non butto il denaro, ma non sono un avaro.” Gigi svela anche delle curiosità sui metodi di pagamenti che adotta: “Non uso carte di credito, in albergo pago con gli assegni. Sono un po’ strano da questo punto di vista. Sono un uomo antico, che non vuol dire vecchio. L’antico diventa nuovo.” Continua dopo la foto















“Cosa cambierei di me? – sempre Marzullo – Insomma se fossi stato più carino sarei stato più felice. Io non sono bello, ad esempio non sono come tuo marito che è bellissimo… Gli amici mi dicono che tu sei bellissima, alcune amiche mi dicono che tuo marito è un bell’uomo.” A questo punto Caterina Balivo drizza le antenne: “Dì alle tue amiche di stare buone e chiudere gli occhi!”. L’ultima parola a Gigi: “La supplenza al fatto estetico è stata la tenacia che io ho. Per gioco, ho sempre detto: non sono bello, quindi cerco di essere interessante”. Continua dopo la foto













Il dialogo tra la Balivo e ‘l’inconsapevole’ Marzullo sembra quindi confermare ciò che hanno riportato i rumors nei giorni scorsi in merito al futuro di Vieni da Me. Tutto è ancora da definire. Unica certezza è che il programma chiuderà i battenti il 29 maggio 2020. Qualcuno ha anche ipotizzato che nella prossima edizione Caterina Balivo sarà sostituita da Francesca Fialdini.

