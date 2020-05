Elisa Isoardi spegne ogni voce. Tutto quello che era stato detto non ha più senso

Lentamente i programmi televisivi stanno cercando di ritornare alla normalità e di ripartire. Dopo la sospensione di numerose trasmissioni a marzo a causa dell’emergenza sanitaria, adesso è tempo di rimboccarsi le maniche e portarsi avanti con il lavoro. Ormai è imminente anche la ripresa de La Prova del Cuoco. Già nei giorni scorsi stavano circolando indiscrezioni, ma adesso a confermare che c’è anche una data ufficiale per ricominciare è stata la padrona di casa Elisa Isoardi.

La conduttrice Rai ha scelto 'Il Tempo' come giornale per annunciare la bella notizia, che milioni di telespettatori stavano aspettando. Lei è pronta a fare nuovamente compagnia al pubblico, assieme a Claudio Lippi, tra pochissimi giorni. In un primo momento si era parlato del'11 maggio, ma i vertici della televisione pubblica italiana hanno preferito aspettare ancora per avere maggiore sicurezza. Si era anche vociferato del 18 maggio, ma così non è stato.

























L'attesa dei fan è davvero trepidante e la donna ha dunque voluto rompere finalmente il silenzio, rilasciando un'importante intervista: "Con La Prova del Cuoco tornerò in onda il 25 maggio. Proveremo a dare un aiuto a quelli più in difficoltà, raccontando le storie di agricoltori, allevatori, di tutti quelli che lavorano con il cibo. Storie di tanta fatica in questo periodo. Cercheremo di essere un vero servizio pubblico in una fase davvero difficile", ha detto la presentatrice.























Già un po' di tempo fa aveva comunicato che quel giorno poteva essere effettivamente quello più opportuno per ritornare a condurre il cooking show: "Ce la posso fare entro il 25 maggio". Sul social network Instagram aveva anche aggiunto gli hashtag #mannaggia, #troppoburro, #lasfogliaincinqueminuti e #aiuto. Non resta quindi che attendere questi sei giorni e poi potremo rivedere all'opera Elisa e Claudio impegnati con le ricette da proporre alla gente da casa.

In una delle foto condivise di recente sul suo profilo Instagram, Elisa Isoardi era apparsa con la madre Irma Sarale. “La donna della mia vita” aveva scritto la conduttrice a didascalia dello scatto. Tantissimi i commenti: “La mamma una donna bellissima come la sua figliola, complimenti!!”, “Bellissime”, “Bella e giovane la tua mamma. Complimenti”, “Bellissima la tua mamma, vi assomigliate…….tanti auguri”. Sono tanti a notare l’incredibile somiglianza.

