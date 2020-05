Beatrice Valli torna a parlare ai fan. Lo fa attraverso un messaggio su Instagram in cui risponde alle tante domande di chi chiedeva se stesse succedendo qualcosa nella sua vita. Prima che diventassero troppo invadenti e che il gossip soffiasse sulle sua condizione fisica, Beatrice Valli risponde a tono.

Beatrice Valli , volto storico di Uomini e Donne con il compagno Marco Fantini, lo scorso 13 maggio è diventata mamma di Azzurra, la sua terza figlia. Tornata a casa dopo il ricovero in ospedale si gode la famiglia, occupandosi pure del primogenito Alessandro, 7 anni, nato dalla relazione dell’influenzar e modella con Nicolas Bovi, e Bianca, avuta da Fantini nel 2017.“Per chi mi avesse chiesto quanti chili ho perso dopo il parto, ho perso più o meno sette chili e mezzo, otto – rivela Beatrice Valli – Ne ho ancora una decina da smaltire”. Non ha fretta. Allatta la sua Azzurra e sorride per la gioia dei fan. Continua dopo la foto

























Fan che potrebbero ricevere presto una nuova sorpresa. Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo, Beatrice Valli è sempre molto attiva. Non soltanto, spesso e volentieri, l’ex corteggiatrice ha condiviso teneri ritratti familiari o incantevoli scatti fotografici, ma, in questo ultimo periodo, ha informato i suoi sostenitori sul proseguo della sua terza gravidanza ed, ovviamente, i momenti seguenti alla nascita della piccola Azzurra. Continua dopo la foto















Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, a pochi giorni dal parto, la giovanissima e bellissima compagna di Marco Fantini si è lasciata andare ad una sorprendente rivelazioneCon una tenerissima fotografia di lei, bellissima come sempre, e di Azzurra che dorme sul suo petto, Beatrice Valli ha confessato di essere pronta per il quarto figlio. ‘Vorrei che rimanesse così per sempre, anche per voi è così?’, ha continuato a scrivere l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a corredo di questo emozionante scatto fotografico di mamma e figlia. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Azzurra Fantini 🦋 13-05-2020 #mylife Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice) in data: 12 Mag 2020 alle ore 10:21 PDT



Beatrice Valli nasce a Bologna il 14 novembre 1995. Appassionata di moda e spettacolo, comincia la sua carriera in tv nel 2014 partecipando ad Uomini e Donne. Durante il programma di Maria De Filippi incontra il suo attuale compagno Marco Fantini e con lui inizia una lunga storia d’amore. All’età di 16 anni ha avuto il primo figlio, Alessandro, avuto dalla relazione con il calciatore Nicolas Bovi. Durante la partecipazione ad Uomini e Donne conosce il suo attuale compagno e futuro marito, Marco Fantini.

Ti potrebbe interessare: Parrucchieri e bar, brutta sopresa per gli italiani. Sta succedendo dalla riapertura