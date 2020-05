Anni fa era così, ma oggi Mischa Barton è un’altra persona: la trasformazione incredibile dell’attrice di ‘The Oc’

Mischa Barton, classe 1986, è una delle celebrity più famose del mondo dello spettacolo internazionale. L’attrice ha conquistato il pubblico con l’iconico personaggio di Marissa Cooper nella serie di successo ”The Oc” facendo sognare milioni di persone.

Mischa Barton è stata l'attrice che se l'è vista peggio dopo la fine della serie che ha appassionati i telespettatori adolescenti degli anni 2000. Il sui nome è associato ad eventi legati a problemi di droga e alcol. Nel 2007 l'attrice fu arrestata per possesso di marijuana e guida in stato d'ebbrezza (secondo il rapporto della polizia fu vista guidare a cavallo tra le due corsie ed effettuare una svolta senza prima segnalarla con una freccia).

























Nel 2009 è stata stata ricoverata per disturbi psichici al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles dopo aver dato in escandescenza alla festa del suo compleanno. Tutto ciò si è inevitabilmente riversato sul suo corpo, con continui e repentini sbalzi di peso che hanno purtroppo influenzato la sua carriera di attrice. ''Ero esauritissima'', aveva confidato parlando in dettaglio per la prima volta degli eventi che hanno mandato in cortocircuito la sua carriera.















''È stato terribile. Mi sembrava di essere in una scena di Ragazze interrotte: quel film era la storia della mia vita!''. ''Nel giro di una notte è cambiato tutto, come se qualcuno avesse premuto un interruttore'', aveva racconta, ripensando a quel periodo. L'attrice non ha mai smesso di lavorare in questi anni: di recente ha anche fatto un cameo nel film di James Franco "The Disaster Artist", del 2017.









Oggi, Mischa Barton è rinata. Ora anni di vita sregolata, l’attrice finalmente ha ammesso tutti i suoi problemi, dichiarando di aver terminato la disintossicazione dalle droghe e di aver ritrovato l’equilibrio che aveva perduto con il successo.

