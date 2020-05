È una delle cantanti che meglio ha saputo trarre giovamento dell’esperienza dei talent Giordana Angi. Una carriera con il vento in poppa pronta a crescere ancora di più. Di avere talento lo aveva dimostrato già in passato. Di avere la stoffa della leader, lo ha rimarcato durante la prima puntata di Amici Special.

In squadra con dei veri e propri talenti della musica e danza italiana, Giordana Angi ha continuato ad incantare tutti i telespettatori ed, ovviamente, tutti i suoi sostenitori. Con la sua incantevole voce, la giovanissima Angi ha sorpreso davvero tutti. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, sul suo canale social ufficiale, ha voluto condividere con i suoi followers un annuncio davvero sorprendente. Sappiamo che su Instagram Giordana è sempre molto attiva. E, soprattutto, ci tiene particolarmente a condividere con i suoi fan tutto ciò che le capita. È proprio per questo motivo che una notizia del genere, ammettiamolo, non ha potuto fare a meno di non renderli partecipi.

























Giordana Angi, pochissime ore fa, ha voluto dare ai suoi sostenitori. 'Amami adesso è fuori da qualche giorno, vi piace? Oggi si gira', queste le parole che l'ex cantante di Amici ed attuale concorrente di Amici Speciali ha scritto a corredo di un'incantevole foto mentre sorride. Qualche giorni prima aveva definito la canzone 'la mia speranza'. Un annuncio, quindi, inaspettato e, soprattutto, a sorpresa. Ma che, stando a quanto traspare dai commenti giunti sotto il post in questione, è stato accolto più che benevolmente dai suoi sostenitori.















In un batter baleno, in tantissimi sono completamente esplosi di gioia. Giordana Angi è nata a Vannes nel 1999 in Bretagna ma vive nella provincia di Latina. A farle capire che la musica sarebbe stata la sua vita è stato un sogno. La giovane ha sognato Britney Spears.Ha partecipato anche Sanremo Giovani dove ha presentato il brano Incognita poesia nel 2012.











Successivamente ha interpretato Poker Generation, colonna sonora dei titoli di coda dell’omonimo film diretto da Gianluca Mingotto e interpretato da Francesco Pannofino e Lina Sastri. Si è fatta conoscere dal grande pubblico per la sua partecipazione ad Amici dove è stata una delle grandi protagoniste.Quest’anno ha avuto anche la possibilità di salire sul palco del Festival di Sanremo.

