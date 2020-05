A Uomini e Donne Sirius continua a essere protagonista. Nella nuova puntata del dating show andata in onda il giovane corteggiatore di Gemma Galgani che all’anagrafe si chiama Nicola Vivarelli ha ribadito il suo interesse per la dama torinese. Maria De Filippi ha infatti fatto sapere che per il cavaliere 26enne sono arrivate diverse telefonate da parte di aspiranti corteggiatrici che chiedono di conoscerlo.

Una in particolare, una sua coetanea di nome Alessia, è arrivata in studio per incontrarlo dal vivo. "Sono Alessia. Ho 26 anni, quasi 27. Guardando le puntate mi sono resa conto che stava nascendo un interesse. Ti ho visto in televisione e voglio conoscerti" si è presentata la ragazza. Ma niente da fare: Nicola ha declinato l'invito, spiegando di volere continuare a conoscere Gemma.

























"Apprezzo molto, sei una bella ragazza ma sono interessato a Gemma e mi fa piacere continuare la conoscenza con lei", ha risposto. "Ci troviamo molto bene – ha aggiunto Sirius – Mi sta dando molto di più di quanto mi darebbero le ragazze della mia età". Tina Cipollari ne ha quindi approfittato per manifestare il suo dissenso nei confronti del giovane cavaliere.















"Aspetterò che finisca la questione che due persone non si possono avvicinare – ha tuonato la Vamp – Maria devi allungare fino a giugno, voglio stare qui seduta a godermi questo spettacolo. Voglio vedere che farai quando arriverà il momento che dovrai baciarla o fare altro". Ma ancora una volta Nicola non si è scomposto: "Il bacio ci può stare, per il resto non sono cose che si fanno in pubblico". "Bambino, chi vuoi prendere in giro?" ha rilanciato ancora Tina.









Visualizza questo post su Instagram Gemma vs Valentina 🔥Voi da che parte state? #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 18 Mag 2020 alle ore 6:17 PDT

Visualizza questo post su Instagram Valentina in lacrime lascia lo studio… #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 18 Mag 2020 alle ore 6:55 PDT



Ma Nicola nel frattempo ha fatto un’altra ‘vittima’. Valentina Autiero, altra dama storica di UeD che non aveva nascosto il suo interesse per lui. Ma Sirius si è rifiutato di incontrarla dietro le quinte dopo la scorsa puntata e Valentina, che c’è rimasta male, si è sciolta in lacrime ed è uscita dallo studio. Vedendola piangere dietro le quinte, lui si è detto dispiaciuto: “Spero che stia piangendo non per me ma per qualcosa che ha dentro. Mi spiace le venga da piangere. Non vorrei aver fatto qualche commento che l’ha turbata”.

