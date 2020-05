“Tanti imbecilli…”. Giancarlo Magalli, gelo in studio quando arriva Paolo Fox

Le stelle sono sempre dalla sua parte. Paolo Fox non è ancora apparso nello studio di I fatti Vostri, di Giancarlo Magalli, ma le sue previsioni sono ormai diventate imperdibili. L’Oroscopo di Paolo Fox trova il modo di raggiungere le case dei telespettatori attraverso il collegamento da casa. E se qualcuno si sta domandando quando potremo rivedere il caro Fox in studio, nessun timore, perché Paolo ha già la risposta che fa al caso vostro.

Le previsioni di Paolo Fox sono diventate un momento fondamentale per il programma Rai condotto da Giancarlo Magalli. Impossibile, dunque, fermare le stelle e i pianeti, perché grazie al collegamento da casa Paolo Fox riesce a essere presente, seppur non fisicamente, in studio. Il conduttore, sicuramente sollecitato dalla curiosità di molti telespettatori, ha domandato senza filtri quando sarà previsto il suo rientro in studio.

























"Io vorrei, ma in Rai come sa gli ingressi sono contingentati", la battuta di Magalli è così servita su un piatto dorato: "In Rai entrano tanti imbecilli, per lei sfido tutto". La risposta di Magalli ha fatto calare in studio un momento di silenzio, ma poi la corsa del programma ha ripreso normalmente. Paolo Fox, annunciando la sospensione temporanea del programma, aveva detto qualcosa di significativo in merito al momento di emergenza sanitaria.















"Quando parliamo di eventi così drammatici è difficile essere concentrati. Lo faccio a mie spese, Michele Guardì ha dimostrato sensibilità a riguardo perché ho un contratto, spero nella comprensione di tutti…Quando la situazione sarà serena potremmo sorridere del destino. Per ora mi dispiace". E non sbaglia Paolo Fox a incoraggiare gli italiani nel credere in stelle migliori, avendo preso una decisione ben ponderata anche nei mesi precedenti.









Paolo Fox ha espressamente chiesto la comprensione di tutti quando ha dichiarato di voler temporaneamente sospendere il suo oroscopo. E lo stesso Magalli ha spiegato per bene le motivazioni della scelta: “Per qualche giorno non ci sarà la rubrica di Paolo Fox, non a causa del Coronavirus, ma perché in un momento in cui il Paese è preda di momenti difficili e dolorosi, l’Oroscopo può sembrare fuori luogo. Preferisce autosospendersi”.

