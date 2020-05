“Tu lo sai”. Pago, primo messaggio per Serena Enardu dopo la rottura: sono tutti con lui

Dal matrimonio all’addio in poche semplici mosse. Sono bastate poche settimane a Pago e Serena Enardu per dirsi addio dopo che, prima del lockdown, sembravano a un passo dal sì. Una ‘messa in scena’ si sono frettolosamente sbrigati a dire tanti utenti della rete. E il sospetto che qualcosa non torni è forte. L’addio di Pago e Serena infatti è arrivato a pochi mesi dal loro ricongiungimento nella casa del Grande Fratello Vip, tra l’ex coppia di Temptation Island Vip è finita.

Non sappiamo, ovviamente, quali siano stati i motivi del loro addio. Nonostante, infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne abbia specificato di aver avuto con il cantautore sardo una 'pesante litigata', non ha affatto spiegato per quale motivo è accaduto. Fatto sta che, a pochi giorni dal loro addio, anche Pago, così come la Enardu, ha voluto condividere le sue prime parole. Ecco di che cosa parliamo.

























Così come Serena Enardu, anche Pago, a pochi giorni di distanza dalla rottura definitiva con l'ex tronista di Uomini e Donne, ha voluto esprimere le sue prime parole sul suo canale social ufficiale. Quali saranno state? È ritornato sull'argomento e, quindi, ha spiegato qualche cosa in più sulla rottura con l'ex tronista di Uomini e Donne? Nient'affatto! Anzi.