Lacrime di commozione per Rossella Brescia. L’attrice si mostra sui social senza filtri. Un estratto di vita quotidiana che ha toccato il cuore di tanti fan e fatto sentire Rossella Brescia ancora più vicina. Il filmato, postato su Instagram, riprende Rossella Brescia all’interno della sua casa mentre guarda una serie tv.

Azione, e passione, che accomuna migliaia di persone in tutto il mondo. Da Stranger Things, a Élite, Unorthodox, Euphoria e chi più ne ha più ne metta, accompagnati da risate e lacrime. Per una serie le abbiamo versate tutti. Qualcuno più degli altri, e magari anche a singhiozzi. E no, non fate i duri: sono storie che indirettamente possono parlare di noi e che possono colpirci per qualsiasi motivo, quindi non nascondiamoci e ammettiamo che piangere davanti a una serie televisiva non è un reato. E non è da adolescenti poco cresciuti.

























Ne sa qualcosa proprio Rossella Brescia c mentre guardava la bellissima This is Us, serie che non ha bisogno certo di presentazioni e che se non conoscete vi consigliamo assolutamente di recuperare.Il filmato vede Rossella Brescia piangere a singhiozzi per una delle scene più belle della serie, commentandola tra l'altro con delle parole chiare: "This is Us non potete non vederla, serie tv stupenda".















Luciano Cannito, reduce da una stagione di Amici non proprio facile, l'ha bonariamente presa in giro proprio facendole questo video ma consigliamo anche a lui di mettersi seduto comodo sul divano e guardarsi This is Us: è una storia ricchissima di colpi di scena, interpretata egregiamente e che affronta con sensibilità e profondità i problemi attuali più complessi.









Visualizza questo post su Instagram @nbcthisisus #thisisus non potete non vederla #serietv stupendaaaaaaaaa #cinema #ciack Un post condiviso da Rossella Brescia (@rossbrescia) in data: 17 Mag 2020 alle ore 1:45 PDT



A commentare le lacrime di Rossella Brescia è stata anche Laura Pausini proprio sotto al video pubblicato dalla ballerina; inutile dirvi che la cantante ha confermato le emozioni che si provano con This is Us: “Sono anni che rompo le scatole a tutti perché va vista! Cambia la vita”. Rossella Brescia è nata il 20 agosto 1971 a Martina Franca. Dopo aver conseguito la maturità classica, nel 1994 si diploma presso l’Accademia Nazionale di danza classica a Roma con il massimo dei voti. Il papà e la mamma sono sempre stati al suo fianco supportandola in ogni momento. Dal 2008 è fidanzata con Luciano Cannito.

