La conoscenza tra Sirius e Gemma Galgani continua a essere uno degli argomenti più discussi a Uomini e Donne. E ha tenuto banco anche nell’ultima puntata andata in onda, soprattutto dopo che la dama ha chiuso la parentesi ‘Occhi blu’. Se in esterna infatti i due parevano trovarsi abbastanza bene non si può dire lo stesso di ciò che è accaduto in studio, quando lui si è tirato indietro dalla conoscenza perché crede di non poterle piacere se lei è interessata davvero a un tipo come Nicola Vivarelli, il vero nome di Sirius.

Che è subito intervenuto per difenderlo quando ha visto Valentina Autiero ridere: “Se potete avere un leggero rispetto nei confronti suoi. Ti sei messa a ridere! Un minimo di rispetto!”. “Maria, la prossima volta vengo con una maschera!”, è stata la risposta della dama. (Continua dopo la foto)

























Ecco, Valentina Autiero: proprio lei si è messa in mezzo tra Gemma e Sirius, scatenando la gelosia della dama torinese che si è persino alzata dalla sedia costringendo poi Maria De Filippi a intervenire. Ma andiamo con ordine. Valentina ha inizialmente accusato Nicola di essere “sempre negativo” con lei, poi si è rivolta a Maria: “Tu a 26 anni non lo trovi un ragazzo che parla in questo modo e si comporta in questo modo, da uomo: è molto più maturo dell’età dimostra. Per lei è sempre piccolo, per me no! Io ho 40 anni!”. (Continua dopo la foto)















“Non voglio che si alteri Gemma – ha subito precisato Nicola come a volersi giustificare ed evitare, ma senza successo, scenate – Ho visto che ti sei alterata. Mi ha fatto dei bei complimenti, l’ho apprezzata e l’ho ringraziata”. Ma a quel punto Valentina ci ha messo il carico da novanta: “Noi ci guardiamo spesso. Nicola, non dire che non è vero”. Ah! E com’era prevedibile Gemma non l’ha presa bene. Ma nemmeno Tina Cipollari che, vedendo la dama furiosa, ha perso le staffe. (Continua dopo foto e post)











“Pure la fedeltà pretendi! Ma ti sei vista!”, ha urlato la Vamp a Gemma. E poi, parlando direttamente a Nicola: “Capisco ‘sto macigno che hai sulle spalle!”. In questo teatrino, Maria De Filippi cercava di nascondere le risate, poi ha provato a far capire alla Galgani che forse sta correndo un po’ troppo: “Gemma, è un po’ troppo presto…”. “Lui non ha fatto niente!”. Vedremo come si evolverà la situazione…

Amici Speciali, la rivelazione di Maria De Filippi mette in imbarazzo Alberto Urso