Amici Speciali, la rivelazione di Maria De Filippi mette in imbarazzo Alberto Urso

Nella serata di ieri, venerdì 15 maggio, è andata in onda la prima puntata di ‘Amici Speciali’, il programma di Maria De Filippi che si è posto obiettivi benefici in favore della Protezione Civile. Il successo è stato conquistato da Alessio Gaudino e sono stati raccolti la bellezza di 100 mila euro che dunque saranno donati. Ma l’appuntamento su Canale 5 ha scatenato anche numerose indiscrezioni di gossip: protagonisti assoluti il cantante Alberto Urso e la vincitrice di ‘Amici 19’ Gaia Gozzi.

Infatti, sembra proprio che il tenore si sia completamente infatuato della bella ragazza. Il pubblico da casa ha fin da subito notato alcuni sguardi particolari tra i due e sembra che sia soprattutto Alberto ad essere interessato moltissimo. A notare questa situazione è stata anche la conduttrice radiofonica di Rtl 102.5, Federica Gentile, la quale ha commentato così l’esibizione di Urso: “Due occhi azzurri che mi guardavano che a un certo punto si distraevano e guardavano altri occhi azzurri”. (Continua dopo la foto)

























Gaia ha immediatamente precisato: “Siamo più compari che congiunti”, ma ha anche aggiunto un dettaglio interessante: “C’è stato un periodo in cui bussava alla porta del mio camerino e poi rimaneva impalato”. In seguito, a prendere la parola è stata la stessa padrona di casa. Maria ha infatti voluto smentire che ci sia un vero e proprio flirt o addirittura una possibile relazione tra di loro, ma ha anche confessato che Alberto probabilmente non riesce a considerarla solo come amica. (Continua dopo la foto)























La De Filippi ha dichiarato infatti: “C’è un interesse unilaterale”. In passato, circa un anno fa, l’artista aveva iniziato una storia con la ballerina Valentina Vernia. Durante la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, ha rivelato di essere ritornato single e che quindi il rapporto amoroso era già giunto alla sua conclusione. Il suo cuore è quindi libero e sembra stia battendo da un po’ di tempo per la Gozzi. Ma pare che lo stesso non stia accadendo a lei. (Continua dopo la foto)

Sulla regina di Mediaset, in una passata intervista Urso aveva affermato: “Prima di conoscere Maria ho avuto diversi momenti no perché temevo di non farcela, di non piacere. E invece, grazie a lei, ce l’ho fatta. Lei è la donna che mi ha portato lontano perché ha instillato in me grande fiducia”. Non resta comunque che aspettare venerdì prossimo per capire se ci saranno ulteriori info su questo rapporto con Gaia.

