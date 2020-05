È iniziato Amici Speciali, la nuova sfida di Maria De Filippi. Venerdì 15 maggio, in prima serata e in diretta su Canale 5, è andata in onda la prima attesissima puntata della nuova versione del talent show che vede sfidarsi gli ex allievi delle passate edizioni del programma, a suon di performance di canto e coreografie.

Come nella versione classica, le esibizioni dei concorrenti vengono esaminate da una giuria, composta ovviamente da volti noti, che è stata svelata nei giorni addietro. Quattro i vip scelti per la prima edizione di Amici Speciali, tutti habitué dei programmi di Queen Mary, ovvero Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato. Ma il primo colpo di scena è arrivato all'inizio della diretta, quando a sorpresa la padrona di casa ha annunciato il grande assente della serata.

























Eleonora Abbagnato non è in studio. E nei primi minuti della diretta Maria De Filippi ha spiegato il motivo per cui la stella della danza non è presente, nonostante fosse stata annunciata la sua partecipazione allo show. Dopo aver fatto entrare gli ex allievi e poi i tre giurati, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti e Giorgio Panariello, che si sono accomodati nelle loro postazioni, la conduttrice ha parlato della Abbagnato.















"Salutiamo Eleonora Abbagnato che questa sera non è qua – ha spiegato Maria De Filippi al pubblico di Canale 5 -, perché rientrando dalla Spagna, dati i suoi impegni teatrali non solo quello di Amici, è ovviamente nella quarantena prescritta". Dunque solo 3 i giudici a esaminare le esibizioni dei 12 ex concorrenti (sette cantanti e cinque ballerini) di Amici Speciali.











Alla fine a trionfare nella prima puntata è stato Alessio Gaudino. Il cantante, nell’ultima sfida, ha battuto Michele Bravi e Stash dei The Kolors. Dopo Amici, Gaudino ha iniziato a collaborare con Giuliano Peparini, direttore artistico del serale di Amici, lavorando, anche per lo spettacolo teatrale Romeo & Giulietta – Ama e cambia il mondo e per diversi tour musicali. Era tornato in tv nel 2019 come ballerino professionista per lo spin-off Amici Celebrities.

