Pamela Prati, colpo di scena a un anno dal ‘Caltagirone Gate’: la conferma in queste ore

Abbiamo avuto occasione di assistere a una lunga confessione andata in onda per la prima volta nella primavera del 2019 nello studio di Silvia Toffanin. A parlare è stata la nota soubrette del Bagaglino, Pamela Prati, che ha avuto modo di sfogarsi davanti a tutti. E adesso, dopo le polemiche nello studio della Toffanin, Pamela Prati torna in televisione e lo fa durante la trasmissione di Mara Venier.

Una lunga confessione andata in onda per la prima volta nella primavera del 2019. Una decisione che però non è piaciuta a Pamela, che ha duramente attaccato il format di Silvia Toffanin. “È imbarazzante, in un contesto drammatico per la nazione come questo a causa del Covid-19, in cui ci sono questioni davvero serie da affrontare, leggere che programmi di un certo spessore e portata nazionale riprendano una questione, da me affidata alle sedi giudiziarie – e a loro ben noto -, e abbiano anche il coraggio di taggarmi”, ha scritto Pamela Prati su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto).

























Aveva detto “basta con questa ridicolizzazione mediatica e strumentale della mia persona” Poi continua: “Davvero, basta. La gente è stanca di ascoltare cavolate ed io ancora di più di essere un bersaglio mediatico costruito da voi per farvi lucrare. Mi avete già danneggiato particolarmente. Basta”. Pamela Prati tornerà ospite durante la prossima puntata di Dominica In, in onda il 17 maggio. La notizia viene riportata da BubinoBlog. (Continua a leggere dopo la foto).















Lo studio sarà sempre quello di Domenica In, dove Pamela ha già rilasciato un’intervista e che ha poi sollevato il caos mediatico, diffuso anche su Dagospia. “Più che delusa, vorrei rimuovere totalmente l’intervista che ho fatto a Pamela Prati. Mi sono sentita presa in giro e anche responsabile. Perché è accaduto tutto dopo quell’intervista di marzo. E ancora non so quale sia la verità. Vorrei stendere il classico velo pietoso”. Lo aveva affermato Mara Venier all’Adnkronos. (Continua a leggere dopo la foto).









Pamela Prati avrà modo di fornire qualche dettaglio in più sul prodotto editoriale autobiografico dal titolo ‘Come una carezza’, un vero e proprio viaggio durante la lunga carriera della showgirl. Ma non si sa se sarà solo questo l’argomento affrontato dal face to face tra i due volti femminili, noti nel mondo dello spettacolo. Anche il tema ‘Caltagirone’ potrebbe rientrare in scaletta. Rappresenterà, questa, una seconda possibilità data alla Prati? Lo scopriremo.

Beccata dalla telecamera in diretta: sguardo impietrito e occhi sgranati. Cosa è successo ad Amici Speciali