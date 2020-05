Beccata dalla telecamera in diretta: sguardo impietrito e occhi sgranati. Cosa è successo ad Amici Speciali

Grande successo per la prima puntata di Amici Speciali, lo spin-off di Amici di Maria De Filippi, il talent targato Mediaset che vede protagonisti gli ex concorrenti delle passate edizioni. Protagonisti 12 ex concorrenti: sette cantanti e cinque ballerini che hanno fatto la storia del programma. Il primo vincitore delle quattro puntate è stato il ballerino finalista della 15° edizione Alessio Gaudino.

Tanti gli ex volti della trasmissione condotta da Maria De Filippi: Alberto Urso, Giordana Angi, l'ultima vincitrice Gaia Gozzi. E ancora il ballerino Javier Rojas, Irama, vincitore di Amici 17; Michele Bravi, vincitore della settima edizione di "X Factor" tornato in televisione dopo l'incidente stradale in cui è rimasta vittima una donna.

























Tra i concorrenti anche Andreas Muller, ballerino che grazie al programma ha conosciuto la fidanzata, l'insegnante di ballo Veronica Peparini, che poco prima della messa in onda gli ha dedicato un post sui social: "Voglio dirti quanto credo in te, quanto ti stimo e quanto penso che tu ti meriti tutto questo".















"E voglio anche dirti di viverti tutto al meglio libero da ogni pensiero. Io ci sono, sono qui e se vorrai ci sarò sempre. Quindi divertiti, spacca tutto e sappi che sei speciale e unico. Ti Amo", ha scritto la Peparini. I due si sono conosciuti proprio all'interno della scuola, quando lei insegnava e lui era uno dei ballerini in gara. Andreas è sempre stato uno dei concorrenti più amati dal pubblico femminile della trasmissione di canale 5. Non è passato inosservato lo sguardo dell'assistente di Maria De Filippi durante la prima puntata di Amici Speciali.









La foto è diventata virale sui social, dove gli utenti hanno commentato la performance del bellissimo Andreas Muller ma anche l’assistente di Amici Speciali che lo guardava con occhi esterrefatti. “Quando dopo due mesi rivedi semplicemente Andreas Muller”, si legge a corredo della foto che immortala la giovane che osserva il ballerino mentre si spoglia sul palco della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

