La conoscenza con Gemma Galgani è iniziata con una serie di messaggi nel corso delle due settimane dedicate alle chat. A causa dell’emergenza sanitaria, infatti, il programma condotto da Maria De Filippi è andato in onda con un format diverso dal solito. Nessuno studio, ballo o sfilata. Le protagoniste, Giovanna Abate per il trono classico e Gemma Galgani per il trono over, hanno conosciuto i corteggiatori da dietro lo schermo, grazie a delle chat.

Ma adesso, con la cosiddetta ‘Fase 2’, la dama il primo corteggiatore che ha inviato un messaggio per fare la sua conoscenza si sono conosciuti in studio e il pubblico a casa è rimasto molto perplesso nel vedere chi si nascondeva dietro al nickname ”Occhi blu”. La domanda sulla sua identità si era rincorsa a lungo nelle ultime settimane tra ipotesi e illazioni, alla fine il corteggiatore si mostrato alle telecamere in un’esterna con la dama torinese, durante la quale i due hanno improvvisato un ballo di salsa a distanza. (Continua a leggere dopo la foto)

























Dopo tre puntate di attesa dietro le quinte, l’uomo è riuscito ad entrare finalmente in studio per presentarsi. Si chiama Fabio, ha 38 anni ed è siciliano. “Sono timido e all’inizio non credevo alla tua età. Ho davvero 38 anni e gli occhi blu. Sono siciliano e mi sono sempre rapportato a persone più grandi di me”, ha detto. Dopo il suo ingresso e un battibecco avuto con la dama Valentina, il corteggiatore di Gemma Galgani ha deciso di sospendere la conoscenza con la dama torinese. (Continua a leggere dopo la foto)















La reazione di Fabio è arrivata dopo che la dama ha accettato di essere corteggiata da Sirus, un uomo tanto più piccolo di lei e che crede lì solo per visibilità. “Tu hai usato parole importanti come tre metri sopra il cielo. – ha detto al corteggiatore – Per me è una cosa finta. Le hai regalato anche una spilla che ti ha donato tua madre e l’hai data ad una persona che ancora non conosci”, afferma Occhi Blu il cui vero nome è Fabio. (Continua a leggere dopo la foto)









In realtà Gemma aveva iniziato a nutrire qualche dubbio per Occhiblu. Arrivato in studio, infatti, il corteggiatore aveva iniziato a fare complimenti a Tina Cipollari, conosciuta dal pubblico per i suoi commenti senza peli sulla lingue su tutti i protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi.

“Sbatto qualcosa addosso al muro”. Caos a UeD. Sammy scopre cosa ha fatto Giovanna ed ‘esplode’