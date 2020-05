Puntata movimentata a Uomini e Donne. Mentre nel trono over Gemma Galgani dà il benservito a Romualdo e Pamela Barretta ed Enzo Capo si lasciano definitivamente (?), sul trono classico Giovanna Abate, ex corteggiatrice di Giulio Raselli, ancora felicemente fidanzato con la sua scelta Giulia, continua la conoscenza dei suoi corteggiatori.

Nella puntata andata in onda il 15 maggio, però, c’è stato un momento di tensione. Ma andiamo con ordine. Alessandro Graziani, ex tentatore ma soprattutto ex corteggiatore di Giovanna Abate. Graziani aveva lasciato il dating show nel corso della penultima puntata registrata dopo avere avuto uno scontro la tronista Giovanna. “Se andasse via non lo rincorrerei”, aveva assicurato lei. (Continua a leggere dopo la foto)





























E Alessandro è tornato in studio in veste di “tronista” di questa nuova versione speciale del trono misto e la cosa non ha fatto piacere a Giovanna, che ha cercato di far tornare il giovane come suo corteggiatore. A farne le spese è stato l’altro corteggiatore della Abate, Sammy Hassan, noto per aver preso parte all’edizione 2019 di Temptation Island in qualità di single tentatore e per essersi intromesso nella relazione fra David Scarantino e Cristina Incorvaia, coppia nata nel Trono Over di Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo la foto)















“Scusa se ti ho fatto aspettare tanto, ma lei non c’è – ha detto Maria De Filippi al giovane che aspettava in collegamento video – È rientrato Alessandro, il quale però ha rifiutato il corteggiamento di 3 signore. E Giovanna gli è andata dietro, io ho aspettato 40 minuti, ma non posso andare avanti con la trasmissione”, ha spiegato la conduttrice al corteggiatore di Giovanna Abate. (Continua a leggere dopo la foto)









A quel punto Sammy è rimasto visibilmente scosso dall’atteggiamento di Giovanna: “Non so che dire – ha detto – Vorrei parlarci, oggi ero predisposto, ero proprio di buon umore. Mi spiazza così, non ci sto capendo più niente ho bisogno assolutamente di parlarci”. E ancora: “Sbatterei qualcosa addosso al muro”, ha sbottato il giovane corteggiatore. A quel punto Maria De Filippi ha cercato di calmare Sammy, spiegandogli che avrebbe fatto di tutto per far tornare Giovanna in studio e concedergli un confronto.

