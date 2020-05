Oggi è così, ma tanti anni fa era una ‘bambina prodigio’. Nella storia del cinema sono stati tanti i piccoli divi che dopo aver conosciuto la fama sono scomparsi dal mondo dello spettacolo. Alcuni sono attori di successo, come Drew Barrymore e Kristen Stewart. Altri hanno preso strade diverse, come le gemelle Olsen, ormai stiliste affermate.

Poi Jamie Belle, interprete di Lilli Elliot, Haley Joel del ''Sesto senso'', il nostro Giorgio Cantarini, che a cinque anni debuttò nel cinema interpretando la parte del figlio di Roberto Benigni ne ''La vita e bella'', senza dimenticare il mitico Kevin McCallister, il bambino di Mamma ho perso l'aereo interpretato da Macauley Culkin.

























Tra i bambini prodigio c'era anche lei, Alisan Leigh Porter, classe 1981, ex attrice e oggi produttrice cinematografica cantante e ballerina. Nel 1991 Alisan interpretava Sue (Trucioli) accanto a Jim Belushi nel film La tenera canaglia (in lingua originale Curly Sue). La sua fama è cresciuta alle stelle. In quell'anno ha vinto anche il Young Artist Awards come miglior attrice giovane.















Nata a Worcester, nel Massachusetts, da una famiglia ebraica, figlia di Laura Klein e del cantante Ric Porter, i suoi genitori divorziarono quando aveva 2 anni. Inizia a recitare da piccolissima, e grazie al ruolo di Sue diventa popolare in tutto il mondo. Poco dopo, però, la giovane Alisan decide di abbandonare il mondo dello spettacolo e dedicarsi ad altre passioni.









Il canto diventa il suo lavoro e nel 2016 partecipa e vince la decima edizione di The Voice (Stati Uniti d’America) riconquistando la fama da tempo perduta. Nel 2012, dopo 13 anni di fidanzamento, ha sposato l’attore Brian Autenrieth, da cui ha avuto due figli: Mason Blaise (2012) e Aria Sage (2014).