È successo giovedì 14 maggio, durante l’ultima puntata di Vivi e lascia vivere. Il pubblico ha fatto un balzo dalla sedia per una ragione molto semplice: alla Rai, in prima serata, non era mai successo. Ebbene, cosa è successo? In prima serata, su Rai 1, è andato in onda un bacio gay. Per carità, non che ci sia nulla di strano in generale, anzi, la cosa che fa strano è che alla Rai non era mai successo. Significa che anche la televisione pubblica si sta “modernizzando”.

Se prima una cosa del genere sulla televisione pubblica sarebbe stata un miraggio, ora è la realtà. D'altronde siamo nel 2020 ed è inutile fare i bigotti. La realtà è questa: quella dei baci, anche omosessuali, della libertà di amare chi si vuole e tutto il resto. E quindi c'è una certa soddisfazione nel vedere che certi argomenti fino a qualche tempo fa considerati dei tabù, sono stati sdoganati. Ecco, in quarantena succedono anche cose così.

























Già, per chi se la fosse persa, nella quarta puntata di Vivi e lascia vivere, Giovanni, il figlio di Laura (Elena Sofia Ricci) ha baciato Luca, il fratello della sua compagna (che dorme ignara nella stessa stanza). Dopo questo bacio, ovviamente, la storia prende tutta un'altra piega. Nella sua fiction il regista Pappi Corsicato ha voluto dare risalto anche a un'altra tematica molto importante, l'inclusione.















In realtà non è la prima volta che un bacio gay va in onda su Rai 1 in prima serata ma è la prima volta che il pubblico reagisce "così". Era già successo a "Un medico in famiglia" poi a Sanremo 2013 quando fu raccontata la storia di Stefano e Federico. In quel caso, però, il bacio fu censurato. Qualche anno fa, poi, su Rai2, fu tagliata una sequenza molto importante della serie tv di Shonda Rhimes de "Le regole del delitto perfetto" che conteneva baci omosessuali. E allora qual è il punto se si erano già visti?









Il punto è che dopo il bacio gay a Vivi e lascia vivere, nessuno se ne è uscito con commenti eclatanti. Non ci sono state reazioni esagerate, non ci sono state critiche, non c’è stato nulla. È stato tutto normale, come è giusto (ma non sempre scontato) che sia. E anche questa, forse, è fatta. Bene!

