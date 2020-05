“Ciao angelo”. Sangue sulla strada, Federica muore a 22 anni: grave un’altra ragazza

Tragedia a Giugliano. Una ragazza di 22 anni ha perso la vita mentre un’altra ragazza è rimasta seriamente ferita. Il tutto è successo alle due del mattino in via Innamorati dove c’è stato lo scontro tra due auto. Senza scampo Federica Diana di 22 anni che era a bordo di una delle due vetture.

L'incidente, secondo quanto appreso, sarebbe stato causato dall'asfalto reso viscido dalla pioggia mista alla sabbia per via del vento africano di questi giorni. Un mix letale che non ha dato scampo alla giovane vittima. Ad indagare sull'esatta dinamica del dramma i carabinieri della compagnia di Giugliano.

























L'amica della vittima è attualmente ricoverata in ospedale per le ferite e le fratture riportate nello schianto, le sue condizioni sono stabili. La notizia della morte di Federica Diana ha sconvolto l'intera comunità di Giugliano, sono tantissimi i messaggi di cordoglio scritti per ricordare la ragazza.















"La tua perdita lascia un enorme vuoto nel mio cuore. Il dolore è tanto che ho la sensazione che non potrò superare questo terribile momento ma poi penso a te, alla tua forza e alla tua determinazione, a come affrontavi le difficoltà della vita, e mi dico che non posso lasciarmi sopraffare dalla sofferenza".











Poi ancora: “Devo continuare a vivere con il sorriso come tu avresti voluto. Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi”, questa una delle dediche comparse su Facebook. Un paese, Giugliano, in lutto.

