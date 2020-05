Federica Panicucci via da ‘Mattino 5’. La conferma: “Lascia il timone a Francesco Vecchi”

Per un lungo periodo di tempo, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto in Italia, non è andata in onda Federica Panicucci per lasciare spazio dal 16 marzo in poi soltanto a Vecchi. Questa decisione era stata assunta da Mediaset proprio per concentrare gli sforzi sull’informazione. Tra l’altro, il ‘Biscione aveva voluto anche cambiare completamente il nome della trasmissione proprio per adattarsi ai cambiamenti. Inevitabile vista la situazione creatasi.

Infatti, si intitolava 'Mattino 5 – Speciale coronavirus'. Ora, 'Tvblog ha fatto un'anticipazione molto importante proprio sulla conduttrice televisiva. Tra circa due settimane non la rivedremo nuovamente perché finirà i suoi appuntamenti per l'arrivo della stagione estiva. Ci sarà però sempre Vecchi che ha ottenuto una grandissima popolarità e continua ad averla. Infatti, gli ascolti sono stati più che soddisfacenti e il 'Biscione' non può che esserne pienamente felice.

























'Mattino Cinque' continuerà quindi ad andare in onda fino a venerdì 26 giugno e ci sarà soltanto il conduttore a presentarlo. Federica potremo ammirarla ancora per 15 giorni e poi potrà godersi un'altra pausa. La trasmissione comunque continuerà ancora per un bel po' di tempo; basti pensare che Barbara D'Urso concluderà 'Pomeriggio 5' un mese prima. Ma i successi importantissimi negli ascolti hanno fatto propendere Mediaset ad un ulteriore allungamento.























Ad esempio, la puntata di ieri, 13 maggio, è stata vista da un milione e 158 mila telespettatori nella prima parte, conquistando il 15,3% di share, mentre nella seconda da un milione e 35 mila persone, ottenendo il 14,1% di share. La terza ha praticamente ricevuto simili risultati, visto che è stata apprezzata da un milione e 87 mila telespettatori, avendo il 14,3% di share. Questi numeri spiegano perché l'azienda voglia ancora insistere nel trasmettere 'Mattino 5'.

Nella puntata andata in onda il 14 maggio, la conduttrice ha ospitato alcuni commercianti che stanno attraversando un momento di grande difficoltà a causa del lockdown. E quando ha dato la parola a uno degli esercenti, la conduttrice è dovuta intervenire più volte per tranquillizzarlo. Il commerciante ha spiegato di non riuscire a sostenete tutte le spese necessarie per portare avanti la sua attività. E lei ha cercato in tutti i modi di rasserenarlo.

