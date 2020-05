“Pensate a come hanno vissuto per due anni questi bambini. Diciamo sempre di tutelare l’infanzia, ma poi non lo facciamo. Questa è una testimonianza importante per tutelare i minori”, così Eleonora Daniele ha commentato la bella notizia arrivata grazie al lavoro della trasmissione “Storie italiane”. Protagonista della storia a lieto fine è Miriam, una mamma in estrema difficoltà che venerdì scorso aveva raccontato la sua difficile situazione.

Da due anni vive in un container di 32 metri quadri con i suoi tre figli di 17, 16 e 8 anni in condizioni igieniche precarie. La sua storia è stata raccontata da Eleonora Daniele, che le aveva promesso di cercare in ogni modo di aiutarla. E così è stato, perché nella puntata di Storie Italiane la conduttrice ha raccontato il bellissimo epilogo.

























"Stamattina ho incontrato il direttore dei Servizi Sociali di Fiumicino, il dottor Sbrega, ci siamo confrontati e mi ha fatto una proposta: per cinque mesi ha trovato un appartamento in affitto, pagato da loro, disponibile da subito per me e i miei figli", ha spiegato Miriam in lacrime durante la trasmissione della Daniele.















"Ci sembra una reggia, un castello! C'è finalmente un pavimento, ci sono delle mura, non ci sembra vero!". "Già fa caldo, qui a Fiumicino. Stanno arrivando nuovamente i topi, le blatte – ha detto la giornalista che si è occupata del servizio – Pochi giorni fa, lei aveva trovato sulla schiena di suo figlio, mentre dormiva, diverse blatte. I figli si vergognano di dire dove vivono ai loro amici".









“Queste sono grandi vittorie. – ha detto commossa Eleonora Daniele – Sono veramente felice che tu possa entrare in questo appartamento dignitoso per cinque mesi. Ti seguiremo per capire anche il dopo e sono felice che tuo figlio non si debba più svegliare con le blatte sulla schiena o che tu non debba proteggerti nel container dai topi”.

