“Un colpaccio!”. Maria De Filippi, la voce corre veloce. La notizia è davvero ‘bomba’

Le voci su Maria De Filippi si fanno sempre più insistenti e riguardano un aspetto molto importante della sua professione. Infatti, secondo i ben informati, Amadeus sarà sicuramente riconfermato alla conduzione e alla direzione artistica del prossimo Festival di Sanremo. E il suo grande obiettivo sarebbe quello di convincere la regina di Mediaset a ritornare sul palco dell’Ariston. Una notizia bomba, che avrebbe indubbiamente del clamoroso soprattutto se andasse davvero in porto.

A rivelare queste indiscrezioni è stato il settimanale 'Nuovo', diretto da Riccardo Signoretti. Il conduttore de 'I Soliti Ignoti' si è già messo al lavoro, nonostante ci sia tantissimo tempo fino a febbraio 2021. Ma la sua idea è decisamente molto ambiziosa e quindi occorre parecchio impegno per cercare di riuscire a compiere questo miracolo. Ovviamente nulla spiffera dai diretti interessati, infatti né Amadeus né Maria hanno ancora confermato o smentito questa incredibile ipotesi.

























'Nuovo' ha dunque scritto: "Avere la signora di Mediaset a Sanremo, così come era accaduto per Bonolis per l'ultima serata e per Conti per l'intera manifestazione, è la sua missione segreta…Un vero colpaccio!". Ed effettivamente si tratterebbe di un grandissimo colpo, quasi insperato. Poi il magazine ha proseguito con il suo articolo giornalistico, puntando maggiormente l'attenzione sul conduttore Rai e sul suo grande amico e compagno di avventura, Fiorello.























"Probabilmente lui ne farebbe a meno (riferito a Fiorello n.d.r.). Peccato che il padrone di casa sia già partito alla carica con il corteggiamento". Infatti, in alcune dirette Instagram di qualche tempo fa, Amedeo Sebastiani ha confermato l'intenzione di volerlo ancora al suo fianco: "Sarei l'uomo più felice del mondo se ci fossi anche tu". E il settimanale di Signoretti ha inoltre aggiunto che ad assistere alle divertenti conversazioni tra i due ci sarebbe la moglie Giovanna Civitillo.

Infatti, è stato riportato nel pezzo che “a godersi queste scenette c’è lei, la vera anima della casa”. Sulla sua dolce metà, Amadeus ha affermato: “Sono rimasto colpito dalla sua bellezza e dalla sua eleganza. Abbiamo gusti simili. Io sono orso e lei è come me”. Ed ha anche espresso una sua opinione sul vincitore dell’ultima edizione, Diodato: “La canzone mi ha colpito sin da ottobre, quando l’ho sentita per le prime volte”.

