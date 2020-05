La Vita in Diretta Estate 2020, dopo tante voci la Rai svela i conduttori ufficiali. L’ultima indiscrezione parlava di Ambra Angiolini alla guida del programma di Raiuno dopo la fine della stagione per Alberto Matano e Lorella Cuccarini, presentatori della versione classica della trasmissione.

Ma i fan dell’attrice rimarranno delusi: a partire dal prossimo 29 giugno, quando prenderà il via lo spin off de La Vita in diretta, non ci sarà lei al centro dello studio: al timone de La Vita in diretta estate arrivano la giornalista Laura Chimenti che abbiamo visto anche sul palco del Festival di Sanremo e Pino Strabioli, regista teatrale, ma anche attore e conduttore. A dare la notizia è il magazine Oggi che non ha dubbi e parla di “fumata bianca” sulla scelta che dovrebbe essere ufficializzata a breve “salvo ripensamenti dell’ultima ora”. (Continua dopo la foto)

























Laura Chimenti e Pino Strabioli sono quindi i successori di Beppe Convertini e Lisa Marzoli a cui verrà affidato il testimone della conduzione da parte di Matano e la Cuccarini. “Dopo cinque fumate nere, a otto mesi dal cambio di maggioranza, l’ad Fabrizio Salini dà via libera al riequilibrio dell’informazione Rai rimasta ancorata agli assetti decisi a suo tempo dal governo gialloverde”, si legge su Repubblica. (Continua dopo la foto)















E ancora: “In fondo a un duro braccio di ferro fra Pd e M5s, che ha tentato a lungo di sbarrare la strada a Mario Orfeo, l’ex dg di Viale Mazzini prende la guida Tg3. Se la nomina sarà confermata dal cda, sarà il primo giornalista ad avere guidato tutti e tre i principali telegiornali della Rai”. L’attuale direttrice del Tg3 Giuseppina Paterniti passerà alla direzione dell’Offerta Informativa Rai. (Continua dopo la foto)











Sempre Repubblica rende noto che Franco Di Mare verrà indicato alla direzione di Rai3, al posto di Silvia Calandrelli. Al Gr, al posto di Luca Mazzà, arriva l’attuale vicedirettrice del Tg1 Simona Sala, che vanta un passato da quirinalista, “gradita sia ai 5s sia al Pd, ma soprattutto donna: dunque necessaria a bilanciare la presenza femminile che questo giro di nomine sembra penalizzare”.

“Non voglio vederla così”. Caos a Mattino 5: l’ospite è furioso, Federica Panicucci costretta a farlo