“Non voglio vederla così”. Caos a Mattino 5: l’ospite è furioso, Federica Panicucci costretta a farlo

Federica Panicucci è torna a Mattino Cinque. Dopo due mesi di assenza a causa dell’emergenza sanitaria in cui il programma è stato condotto dal giornalista e collega Francesco Vecchi, la presentatrice è tornata a ‘casa’. “Amore mio @federicapanicucci sei pronta per tornare alla guida di @mattino5tv domattina? E Voi siete pronti per la #fase2 ? Dopo quasi 2 mesi 4 milioni di Italiani torneranno al lavoro”, aveva scritto il compagno Marco Bacini augurandole un buon lavoro.

“Non ho impiegato un solo momento di questa quarantena per oziare. – aveva spiegato in un’intervista rilasciata al Corriere della sera – Piuttosto, mi sono dedicata a tante cose per cui prima non avevo lo stesso tempo: non sono stata così a lungo a stretto contatto con i miei figli come ora, banalmente perché io lavoro e loro vanno a scuola, normalmente. Mi sono concentrata sulla casa ma anche su me stessa, ritagliandomi momenti di riflessione e di approfondimento, trovando il tempo per leggere di più o vedere dei film”. (Continua a leggere dopo la foto)

























“Per me la televisione rappresenta la parte più importante della mia vita lavorativa, la faccio da 33 anni, ero poco più di una ragazzina. Lavorare in tv resta l’aspetto centrale della mia professione”, aveva spiegato la conduttrice, che i primi di maggio è tornata al timone del programma Mediaset ‘Mattino Cinque’. Nella puntata andata in onda il 14 maggio, la conduttrice ha ospitato alcuni commercianti che stanno attraversando un momento di grande difficoltà a causa del lockdown. (Continua a leggere dopo la foto)















E quando ha dato la parola a uno degli esercenti, la conduttrice è dovuta intervenire più volte per tranquillizzarlo. Il commerciante ha spiegato di non riuscire a sostenete tutte le spese necessarie per portare avanti la sua attività. “Quest’anno non possiamo pagare tutto al 100%, come in passato!”, ha gridato a gran voce alle telecamere di Mattino Cinque criticando le scelte politiche. “Sono decenni che mi rompo la schiena, – ha detto ancora il commerciante furioso – anche a costo di malattie e di operazioni. Ed ora c’è chi pretende di darci lezioni? Tutto questo è inaccettabile”. (Continua a leggere dopo la foto)









A quel punto, vedendo che gli animi si stavano scaldando un po’ troppo, la Federica Panicucci è intervenuta per riportare la calma. “Ma io non voglio vederla così agitato, si calmi. Ora si tranquillizzi un momento”, ha detto ancora la conduttrice vedendo la reazione del commerciante. Grazie al suo intervento, la situazione a Mattino 5 è tornata alla calma. (Clicca per guardare la puntata di Mattino Cinque)

“Ho pianto tantissimo…”. Michelle Hunziker, l’emozione è troppa forte e scoppia in lacrime