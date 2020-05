Una nuova puntata ‘di fuoco’ quella di Uomini e Donne. Puntata che vedrà più di un grande ritorno. Come quello di Alessandro Graziani, l’ex volto di Temptation Island ed ex corteggiatore di Giovanna Abate in veste di nuovo tronista. Ma no, Alessandro non tornerà per lei, ma perché, come spiegato da Maria De Filippi, alcune dame hanno chiesto di lui.

Dopo la sua uscita di scena da corteggiatore di Giovanna, Graziani è stato ricontattato dalla redazione di Uomini e Donne perché Roberta, Melany e Sandra sarebbero interessate a lui. La cosa non piacerà alla tronista che, dopo aver scoperto il volto dell’ormai famoso Alchimista, correrà proprio dietro al suo ex pretendente. Ma chissà se Alessandro Graziani tornerà a corteggiarla o deciderà di intraprendere una conoscenza più approfondita delle dame. (Continua dopo la foto)

























Poi il capitolo Gemma Galgani. Nel nuovo appuntamento ci sarà un nuovo confronto tra la dama torinese e Cuore di Poeta. Dalle anticipazioni scopriamo che Gemma sembrerà avere dei dubbi sul cavaliere che la rassicurerà, sottolineando però che, nel caso in cui Gemma decida di chiudere la conoscenza, lui se ne andrà senza rancore. Immediato, come sempre, l’intervento di Tina Cipollari. (Continua dopo la foto)















La Vamp continuerà a dare della “bugiarda” alla Galgani perché a suo dire Gemma non sarebbe minimamente interessata a Romualdo proprio perché presa da Nicola Vivarelli, alias Sirius. Ma il vero, grande ritorno in studio è quello che vede protagonisti Enzo Capo e Pamela Barretta che già nelle scorse puntate hanno avuto duri scontri in studio dopo la fine della loro storia. (Continua dopo le foto)











I due ex avranno un altro duro confronto nella nuova puntata di UeD e questa volta sarà Enzo a voler chiarire la sua posizione e a raccontare un retroscena su Pamela. Le anticipazioni di Uomini e Donne lanciate da Wittytv svelano che il cavaliere attaccherà duramente la Barretta: “La vittima la sai fare veramente, ma veramente bene, non voglio sembrare un pazzo geloso, voglio che le cose si sappiano per come si è comportata quella sera”. Pamela gli avrebbe mancato di rispetto ed Enzo porterà in studio delle “prove” fotografiche.

