A Uomini e Donne c’è un personaggio che sta destando molta curiosità tra i telespettatori. Oltre a Sirius il giovane corteggiatore di Gemma Galgani che in realtà si chiama Nicola Vivarelli, a movimentare le puntate del dating show di Maria De Filippi c’è anche l’Alchimista. E finalmente nell’ultimo appuntamento della trasmissione andata in onda Giovanna Abate ha scoperto il suo volto.

Solo lei però, perché il corteggiatore mascherato non si è mostrato alla tronista, segno che ha intenzione di tenere ancora segreta la sua identità. “È molto bello oggettivamente – ha confessato Giovanna dopo averlo raggiunto dietro le quinte, ma rimanendo comunque sempre in collegamento con lo studio – Gli dona anche questa maschera. Imbarazzata? No, assolutamente. Lo vedo tutto. Vedo la bocca, gli occhi li vedo un po’ meglio ma li avevo già visti e vedo che ha un bellissimo sorriso. Non me lo aspettavo così, pensavo che la sua bocca non mi sarebbe piaciuta”. (Continua dopo la foto)

























“Ha dei denti molto belli, ha la barbetta e un po’ di pizzetto – ha aggiunto la Abate, rivolgendosi a Maria De Filippi – A me piace tanto la barba in un uomo. Il labbro inferiore è più carnoso di quello superiore, ma nel complesso è un bellissimo ragazzo. Ha dei bellissimi occhi, sono molto dritti e hanno una bella forma”. (Continua dopo la foto)















Ma poco dopo aver scoperto il volto di Alchimista, Giovanna ha fatto i conti con l’ennesimo colpo di scena: Maria ha annunciato l’arrivo di Alessandro Graziani nel Trono Over. Ricordate? Fino a poco tempo fa corteggiava lei, ma dopo essere uscito di scena diverse dame hanno chiesto di lui e l’ex protagonista di Temptation Island ha accettato di incontrarle. (Continua dopo le foto)











Ma quando Giovanna ha visto Alessandro sedersi in studio di fronte a Roberta, Melanie e Sandra ha cambiato idea: “Non mi è indifferente quello che sta succedendo – ha ammesso – Il fatto che tu abbia tre donne davanti, mi dà anche fastidio”. Maria De Filippi ha quindi invitato la tronista a essere sincera: “Io penso che sia maggiorenne e vaccinato – ha detto -, se tu parli sinceramente, può scegliere liberamente anche lui. Può darsi che ti dica di no”. E così la Abate è uscita per raggiungerlo.

