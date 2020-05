Barbara D’Urso s’infuria in diretta a Pomeriggio 5 e esplode. Poche volte si era vista, nella storia del programma, una Barbara D’Urso così fuori di sé. Oggi, la conduttrice ha intervistato l’influencer Iconize, picchiato da un gruppo di ragazzi mentre era fuori con il cane. “Mi hanno chiamato fr*** e poi mi hanno colpito in faccia”.

Barbara D'Urso va su tutte le furie: "Quindi ti hanno picchiato perché sei gay? Io da anni mi batto contro l'omofobia. Loro si credono dei grandi uomini e invece siete dei deficienti".Iconize ringrazia Barbara D'Urso per essere vicino da sempre al mondo Lgbt, lei conclude: "A me viene naturale, non capisco quelli per cui non è così". Prima di andare ospite da Barbara D'Urso, Iconize aveva raccontato quanto successo condividendo un video sul suo seguitissimo profilo Instagram.

























Poco più di due minuti sono sufficienti al ragazzo per raccontare ma, soprattutto, per mostrare gli effetti delle botte ricevute, perfettamente visibili sul suo volto. Tutto è iniziato nella serata di ieri, quando Iconize ha deciso di portare a passeggio il suo cane. Un'abitudine consolidata per il ragazzo, che quotidianamente regala al suo cane qualche minuto di libertà nel pieno rispetto del lockdown. A quel punto, a pochi metri dalla sua abitazione, Marco Ferrero è stato avvicinato da tre ragazzi che gli hanno chiesto una sigaretta. Come raccontato a Barbara D'Urso.















Nulla di nuovo per lui, che però in quel momento ne era sfornito: "Uno di loro tre mi ha urlato 'frocio', io ho risposto perché non ho timore, sono felicissimo di essere chi sono e uno si è girato e mi ha tirato un pugno." Inevitabilmente, quel gesto ha scioccato Iconize che non è riuscito a reagire al pugno, mentre i tre pare si siano allontanati di gran fretta.











“Oggi mi sono svegliato e a mente fresca ho detto ‘ora voglio dire queste cose’. Questo è bullismo puro. A volte sei bullizzato perché hai dei chili di troppo, hai gli occhiali, sei gay, sei lesbica”, ha sottolineato Iconize con grande rabbia per quanto ha dovuto subire ma, soprattutto, per il clima di odio che continua a imperversare nel nostro Paese. La denuncia di Iconize, prima di arrivare da Barbara D’Urso, non è certo passata inosservata, soprattutto per l’eco mediatica del ragazzo e non è tardata la solidarietà da parte di una delle associazioni più attive contro l’omofobia.

