Asia Argento torna a parlare. La figlia del maestro del brivido, rimaste in disparte in questi mesi caratterizzati dall’emergenza coronavirus, si è confessata in una lunga intervista al settimanale F. Un’Asia Argento per certi versi inedita che non ha fatto fatica a parlare e togliersi qualche sassolino dalle scarpe quando è stato il momento.

Asia Argento ha parlato della sua quarantena, della sua carriera e soprattutto della sua vita privata. Una vita privata ricca di incontri e amori, tra i quali quello con Morgan, dal quale Asia ha avuto la primogenita Anna Lou che oggi ha 18 anni. La storia d'amore tra Marco Castoldi e la figlia di Dario Argento è terminata nel 2006 ma continua a far discutere e a creare polemica. Asia non sa perché questa relazione sia ancora così chiacchierata ma tra una dichiarazione e un'altra non ha potuto fare a meno di punzecchiare il suo ex compagno, con il quale il rapporto non è del tutto ottimale.

























"Quando ho conosciuto Morgan aveva 24 anni. Lui ne aveva 27, era molto intelligente, buffo,ci divertivamo insieme. C'erano delle avvisaglie che era una persona problematica, ma io, forse per l'età, non le vedevo. Poi sono rimasta subito incinta", ha ricordato Asia Argento. "Perché si parla ancora di questa storia? Me lo chiedo anche io".















"Lui continua a dire che gli ho rovinato la vita, ma quelli con me sono stati gli unici anni in cui era creativo, ha fatto dei dischi, era una persona coerente, un artista serio e rispettato", ha osservato Asia Argento. "Forse la spiegazione è semplice: quando l'ho conosciuto non era famoso e mi chiedeva spesso di fare cose insieme. Capivo che cercava di farsi notare, ma ero innamorata, mi faceva tenerezza e dicevo: "Perché no?". Forse ora è la stessa cosa: sa che se mi nomina esce sui giornali", ha aggiunto.











I rapporti tra Asia Argento e Morgan oggi sono piuttosto tesi. L’attrice e regista è inoltre single dopo la morte di Anthony Bourdain e il breve flirt con Fabrizio Corona. Marco Castoldi è invece impegnato con Alessandra, una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo e che l’ha reso padre per la terza volta.

