Da quando Uomini e Donne è tornato alla versione originale, seppur nel rispetto delle nuove regole per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ne abbiamo già viste delle belle. Non solo Gemma Galgani e Sirius, ormai protagonisti indiscussi del trono over, ma anche sul fronte trono classico le novità non mancano. E ora un grande ritorno: da corteggiatore diventa tronista.

Lo conferma il video con le anticipazioni diffuso da Witty Tv dove si vede Maria De Filippi introdurre il nuovo – si fa per dire – volto del programma. Il nuovo tronista è Alessandro Graziani, ex tentatore ma soprattutto ex corteggiatore di Giovanna Abate. Graziani aveva lasciato il dating show nel corso della penultima puntata registrata dopo avere avuto uno scontro la tronista Giovanna. "Se andasse via non lo rincorrerei", aveva assicurato lei.

























Poco prima di uscire, però, Roberta Di Padua aveva chiesto che ad Alessandro fosse data una sedia per poterlo conoscere: "Diamogli una sedia. Se Gemma frequenta Nicola che ha 26 anni, possiamo farlo anche noi". Poco dopo ecco che quella proposta è andata in porto. E Alessandro è tornato in studio in veste di "tronista" di questa nuova versione speciale del trono misto.















Con il ritorno in studio, infatti, Maria De Filippi ha mixato i due troni, costruendo le puntate intorno ai protagonisti più interessanti di questa stagione. E tornando a Graziani, il giovane avrà quindi la possibilità di frequentare le dame del trono over che hanno chiesto di conoscerlo. "Ci sono tre signore che hanno chiesto di lui", ha spiegato Maria a Giovanna un istante prima che Alessandro entrasse.











La reazione di Giovanna? La sua espressione al momento delle spiegazioni della conduttrice è tutta un programma… Nel frattempo Gemma Galgani avrà un’altra doccia fredda: Valentina Autiero confessa in studio di trovare carino il ‘suo’ Sirius: “Io l’ho detto che era un bel ragazzo, non mi nascondo. Ha degli occhi bellissimi. Noi ci guardiamo spesso”, ha rivelato la dama. E Gemma non ha preso affatto bene quella confessione.

