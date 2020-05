Per i fan di Caterina Balivo le ultime notizie non sono felici. Si è appreso di recente su il blog Chetvfa, che proprio la Balivo potrebbe allontanarsi dalla conduzione di Vieni da me. I motivi ancora non sono stati resi noti, ma pare che Caterina abbia confessato la sua intenzione di voler stare più vicino alla famiglia. Ma senza voler scoraggiare nessuno, la sua sostituta ‘rischia’ seriamente di essere alla pari.

Dal portale TvBlog scappa fuori il nome del volto femminile che potrebbe sostituire Caterina Balivo a Vieni da me. Ma nulla da temere perchè, nonostante i rumor, la Balivo non scomparirà del tutto dalla scena. Il suo bel sorriso potrebbe ancora fare capolino in diretta durante un solo appuntamento settimanale, per poi lasciare il timone alla guida di Francesca Fialdini.

























Abbiamo avuto modo di conoscere Francesco Fialdini durante gli appuntamenti domenicali che susseguono a Domenica In, ovvero con il talk Da noi… a ruota libera. E riguardo la Balivo, si apprende sempre da TvBlog, potrebbe approdare alla conduzione del settimanale in onda fra Domenica in e L'eredità nel pomeriggio della domenica. Ancora nessuna conferma rende ufficiale i rumor sul nuovo volto di Vieni di me, ma siamo certi che Francesca inizia a promettere molto bene.















Eppure le due hanno avuto modo di incontrarsi proprio durante una precedente puntata di Vieni da me. Infatti il pubblico avrà sicuramente modo di ricordare che la stessa Fialdini è stata intervistata dalla Balivo e che durante la lunga chiacchierata si è lasciata andare anche ad alcune rivelazioni personali: "Ho dato la priorità a quello che era giusto per me, per i miei sogni. Certo chi ti sta accanto deve accettare tutto". La Fialdini, nello specifico, parlava dei continui compromessi da fare tra la sfera lavorativa e quella affettiva.









“All’inizio sono stata impegnata con il lavoro, poi ho avuto un momento di down. Ho cominciato a sentire la mancanza dei miei genitori, degli amici, del mio ragazzo”. Ma insieme a Caterina, la Fialdini ha avuto modo di spiegare anche di Fame d’Amore, programma dedicato ad affrontare il delicato tema dei disturbi alimentari, molto diffusi soprattutto tra la popolazione dei più giovani. Animo sensibile e idee chiare, Francesca Fialdini promette bene fin da subito.

