Alberto Matano torna a fare parlare di sè, o meglio, riesce a fare sorridere il pubblico. Dopo le voci di corridoio su un presunto malinteso tra Matano e la collega Cuccarini, che avrebbe portato la conduttrice a prendere le distanze dal programma, poi fortunatamente smentito dagli stessi, a La vita in diretta proprio Matano fa sorridere tutti durante il tanto atteso collegamento da Pechino con Giovanna Botteri.

Anche da Pechino sopraggiungono le immagini della tanto attesa riapertura dei parrucchieri e dei barbieri, l'inviata Giovanna Botteri esclama: "I cinesi non possono più fare la barba quando vanno dal barbiere, non potendosi togliere la mascherina". Questo il momento in cui tutta l'ironia di Alberto Matano ha preso spazio in studio. La risposta è riuscita a strappare un sorrido a tutti.

























"Possono fare come ho fatto io, che ho imparato a farmela da solo durante la quarantena", e ridendo ha aggiunto: "Si fa anche questo". Dopo i rumor riguardo l'addio da parte di Lorella Cuccarini, Alberto Matano si vedrà presto come unico conduttore alla guida del programma, ma questo non sembra riguardare la stagione estiva. Pare che esista già il nome del possibile candidato che sostituirà Matano, seppure per poco tempo.















Con ogni probabilità luglio e agosto vedranno alla conduzione di La vita in diretta proprio Pino Strabioli. La notizia non è ancora stata resa ufficiale, ma neanche smentita del tutto.a Non solo un attore e persino un regista con la smisurata passione per il teatro, Pino Strabioli ha dimostrato di sapere vestire perfettamente anche i panni di conduttore televisivo. un esempio? Nel 2012 Strabioli prende il timone di That's Italia con Filippa Lagerbäck su La7d, poi torna su Rai 3 in prima serata con due cicli di Colpo di scena.









Dopo svariate esperienze, tra cui la diretta del Premio Strega su Rai3 e lo Speciale Colpo di scena dedicato a Carla Fracci, passando anche per SanremoPoli nel 2017, Quella donna sono io e Parlo da sola, due puntate dedicate ad Anna Marchesini, nel 2019 torna in televisione con una nuova edizione di Grazie dei fiori, in compagnia di Gino Castaldo. Della vita privata di Pino si sa poco, ma siamo certi che non perderemo occasione di parlarne di più.

