Sai Gundewar, l’attore protagonista del mondo di Bollywood che ha recitato in film di grande successo come PK e Rock On, è deceduto negli Stati Uniti il ​​10 maggio all’età di 42 anni a causa di un cancro al cervello. Il Ministro degli Interni del Maharashtra, Anil Deshmukh, ha espresso le sue condoglianze tramite un tweet commemorativo.

“L’attore Saiprasad Gundewar, che ha conquistato il cuore del pubblico attraverso film famosi come PK, è stato sconfitto nella sua battaglia contro il cancro. Con la sua fine, l’industria cinematografica indiana ha perso un attore di talento. Un sincero tributo!”, si legge sul social. Sai era noto soprattutto per il suo lavoro in Aamir Khan-protagonista PK (2014), Saif Ali Khan’s Bazaar (2018) e Rock On, tra gli altri film. (Continua a leggere dopo la foto)

























Nel suo ultimo post su Instagram l’attore aveva scritto: “Ciao ragazzi, pensando di iniziare #moringa #supplemento in polvere da stasera in poi per aiutarmi a liberarmi del mio cancro? Debolezza e sintomi di #idrocefalo , qualcuno che lo usa? Qualche feedback positivo e negativo”, aveva scritto chiedendo informazioni su un medicinale. (Continua a leggere dopo la foto)















Sai è venuto alla ribalta per la prima volta quando ha partecipato a MTV Splitsvilla, un reality show andato in onda sul canale nel 2010. È stato anche visto nella versione indiana del reality show americano, Survivor, l’anno successivo, la nostra ‘Isola dei famosi’. Ha anche recitato come protagonista in Yuvvraaj di Salman Khan. (Continua a leggere dopo la foto)









Aveva recitato nei film David (2013); I, Me Aur Main (2013); Baazaar (2018) e molti altri. Ha anche recitato in molti spot pubblicitari sulla televisione indiana. Gundewar è stato anche cofondatore di Foodizm, un servizio di consegna di pasti sani a Mumbai, in India. Negli ultimi post sui social l’attore appariva segnato dalla malattia e irriconoscibile. Purtroppo ha perso la sua battaglia, la sera del 10 maggio è morto a Los Angeles, dove si era trasferito per curarsi.

“Orribile!”. Guendalina Canessa su tutte le furie. Tutta colpa dei due ex UeD a ‘Le Iene’