“Orribile!”. Guendalina Canessa su tutte le furie. Tutta colpa dei due ex UeD a ‘Le Iene’

L’ultima puntata de Le Iene, andata in onda su Italia 1, ha dato un vero e proprio scossone ai social. Non si parlava che di loro, ovvero di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, protagonisti di uno scherzo che non sembra essere stato di gradimento per tutti. Tutti hanno provato a mettersi nei panni di Natalia Paragoni, e non potevano che dimostrare la loro solidarietà. La reazione di Natalia ha detto tutto.

Una crisi isterica, ma c'era da aspettarselo. Chi ha avuto modo di seguire la puntata di Le Iene, sa già tutto, ma forse si è perso qualche dettaglio in più, emerso quando anche il popolo dei social ha detto la sua su quello scherzo. Andrea Zelletta ha confessato a Natalia di averla tradita. La Paragoni non si è affatto trattenuta e tra un urlo e una crisi di isteria si è lasciata scappare anche qualche schiaffo.

























Il video, reso pubblico sulla pagina instagram Indifferenzaastrale, ha attirato i commenti di tutti, tra cui anche quelli di Guendalina Canessa: "E' orribile…Non riesco nemmeno a guardarlo…". Ed effettivamente quello che doveva rappresentare uno scherzo innocente, si è rivelato essere un momento di disappunto. Natalia Paragoni è andata su tutte le furie e Guendalina Canessa ha aggiunto anche qualcosa in più.















"Ma perchè queste cose? Perchè accettate questi scherzi? Non siete costretti a dire sempre sì caz*o…", lanciandosi anche in una domanda rivolta ad Andrea: "Perchè rischiate di far vedere le vostre fidanzate in questo stato?". La coppia è prossima alle nozze e vedere la futura sposa in preda a una crisi di nervi non è stato per molti uno spettacolo edificante. E Kevin Lopez (Cagnardi) è dello stesso parere di Guendalina.









“Concordo…Non fanno ridere…”. Forse i presupposti non erano certamente quelli che sollevare così tanto polverone, ma in fondo la reazione di Natalia non è stata del tutto inaspettata, anche perché con un matrimonio alle porte e il desiderio di metter su famiglia, lo scherzo del tradimento è risultato un bel po’ ‘crudele’. Non sappiamo se Andrea risponderà pubblicamente a Guendalina, ma sicuramente ci sarà un seguito alla vicenda.

