Laura Chiatti, qualcosa non va. Almeno così secondo i fan che hanno notato come la bellissima attrice abbia perso un po’ di peso negli ultimi mesi. L’allarme è scattato quando Laura Chiatti, che sta trascorrendo la quarantena con il marito Marco Bocci e i figli, ha pubblicato dal suo seguitissimo account Instagram uno scatto che la vede in primo piano.

Bella come al solito, con maglietta nera di “Kill Bill”, celebre film di Quentin Tarantino con protagonista Uma Thurman, il viso dell’attrice effettivamente appare un po’ più smagrito del solito. Lo scatto ha fatto subito il boom di like ma nei commenti, ai complimenti si sono aggiunti diverse voci di critica, rimproverando l’eccessiva magrezza di Laura Chiatti. I fan non si risparmiano e le stilettate vanno da “la magrezza sta divorando la tua meravigliosa bellezza !”, a “Stanno rimanendo solo le ossa”, passando per “non ce niente di male se uno vuole dimagrire…ma non ti sta bene….sembri un cadavere….stavi bene prima….ma fai come credi”. Continua dopo la foto

























I commenti sono molti, ma ad altrettanti fan il look di Laura Chiatti va sempre a genio: “Sei stupenda – le comunica un follower – che vuoi l’invidia fa rosicare e fa anche scrivere a go go”. Laura Chiatti Laura, altezza 1,66 metri, nasce a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, il 15 luglio 1982. Non abbiamo informazioni riguardo alla sua infanzia o al percorso scolastico che ha intrapreso. Continua dopo la foto



















Forse non tutti sanno che ha cercato di affermarsi come cantante. Infatti, nel 1994, all’età di 12 anni partecipa a Karaoke, trasmissione condotta da Fiorello. Continuando a portare avanti il suo sogno e pubblicando due album in inglese, come riporta Elle, nel 1996 vince il concorso di bellezza Miss Teenager. Grazie a questa vetrina, qualche anno più tardi prende parte alla soap opera Un posto al sole e ad altre serie TV: Compagni di scuola, Carabinieri, Diritto di difesa e Incantesimo 7. Continua dopo la foto









Nel 2004 sbarca al cinema nel film Mai + come prima, per poi passare sotto la regia di Paolo Sorrentino in L’amico di famiglia nel 2006. L’anno seguente la troviamo accanto a Riccardo Scamarcio in Ho voglia di te. Nel frattempo, Laura Chiatti torna sul piccolo schermo con la miniserie Rino Gaetano – Il cielo è sempre più blu. Nel 2010 Carlo Verdone la sceglie per il ruolo di Lara nella pellicola Io, loro e Lara. Sempre nello stesso periodo viene diretta dalla regista Sofia Coppola in Somewhere e presta la sua voce a Rapunzel nell’omonimo film Disney.

