“Stop!”. Caterina Balivo, gira una brutta voce sulla conduttrice. Gli indizi parlano chiaro

Una voce che rimbalza e che non fa piacere. È quella che gira intorno a Caterina Balivo. Sembra infatti che ci siano alcuni dubbi sul ritorno del salotto televisivo il prossimo settembre: la conduttrice starebbe pensando di lasciare il timone di Vieni da me?

A mettere in moto tali dubbi è il portale Chetvfa: stando a quanto si legge sul blog, non sarebbe ancora arriva la notizia della conferma del programma alla società di produzione Magnolia, ora parte del gruppo Banijay. Non è da escludere, però, un annuncio nei prossimi giorni, data la lenta programmazione dei futuri palinsesti stravolti dall'emergenza sanitaria. Un altro dubbio che invece viene sollevato riguarda proprio la conduttrice. Vieni da me potrebbe tornare a settembre senza Caterina Balivo?

























Circa un mese fa, si vociferava circa un possibile allungamento dello show per tutto il mese di giugno, come invece accadrà per le altre trasmissioni della rete. Caterina, però, non ha accettato di proseguire fino al 26 giugno: Chetvfa ha contattato l'ufficio stampa della conduttrice per provare a carpire qualche dettaglio in più e i motivi sarebbero del tutto personali, dato che la donna ha a casa due figli, gestione molto impegnativa data la situazione attuale.















Le ragioni familiari potrebbero seriamente condizionare il percorso lavorativo della Balivo: in un'intervista al settimanale Oggi, Caterina parlava della sua vita in termini percentuali: "È lavoro al 60 per cento e famiglia al 40. Il mio obiettivo è invertire le percentuali". Inoltre, sempre nella stessa intervista, la donna parlava di un nuovo progetto lavorativo: la conduttrice potrebbe dunque lasciare Vieni da me per dedicarsi ad un programma magari in prima serata? Al momento solo ipotesi: non ci resta che attendere qualche segnale della diretta interessata.











Qualche settimana fa, il conduttore del reality si è raccontato in una diretta Instagram con Caterina Balivo e Guido Brera. Parlando del Gf Vip, Caterina si è lasciata andare ad un commento su Pupo: “A me piace Pupo, però faceva delle battute fuori luogo”. A quel punto è intervenuto Alfonso che ha subito preso le difese del cantante: “Guarda ti dico la verità: io ho riscoperto Pupo nella seconda parte del programma. È stato fondamentale per me. Sembra un gigione, ma studia tutto con una lucidità straordinaria, è una spalla molto importante”.

