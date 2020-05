Gemma Galgani sempre superstar. Non c’è una puntata di Uomini e Donne in cui la dama non si metta in mostra. La sua storia con Nicola Vivarelli fa storcere al naso a parecchi. Sono tanti, infatti, quelli che non credono alla sue parole e alla loro frequentazione.

Oggi si è partito da un filmato dal dietro le quinte, con Sirius che ha ribadito alla Galgani di non essere “né geloso né nulla. Continuiamo la nostra conoscenza e poi quel che sarà sarà”.

Tina Cipollari è subito esplosa in trasmissione dopo aver sentito Gemma parlare delle sue perplessità su Cuore di Poeta: “Ma la vergogna questa donna non la conosce? Non ha delle perplessità su suo nipote!”. L’esterna mandata in onda ha ovviamente mandato su tutte le furie l’opinionista e lasciati increduli quasi tutti i Cavalieri e quasi tutte le Dame. Continua dopo la foto

























“Non faccio del male a nessun altro – queste alcune delle parole di Gemma Glagani a Sirius –. Sono in grado di intendere e di volere. Vado molto oltre!”. “Le persone possono dirci quello che vogliono – ha risposto subito Vivarelli –, però io penso che ci sia una certa maniera di dire le cose…”. In esterna Nicola ha anche regalato a Gemma un orecchino: “Oltre che nel tuo cuore mi porterai materialmente con te!”. Continua dopo la foto















Peccato che poi Gemma Galgani in studio non l’abbia indossato: lo avevamo dato per scontato ma la Dama ci ha sorpreso. Così come ha sorpreso Tina che a un certo punto ha chiesto a Maria De Filippi se fosse uno scherzo: “Maria, dimmi che è uno scherzo! Te lo dico io: è uno scherzo. Io non voglio pensare che questo che ho visto è realtà!”. Dure le parole della Cipollari quando Gemma è entrata in studio: “Stavi quasi piangendo davanti a tuo nipote. Ma tu ti rendi conto di quello che stai facendo?”. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram “Io e te tre metri sopra il cielo” ✈️ #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 12 Mag 2020 alle ore 6:02 PDT



Dal parterre la Dama Maria ha appoggiato Gemma Galgani ma l’ha anche messa in guardia: secondo lei infatti “dovrebbe essere così capace da non farsi coinvolgere sentimentalmente perché in quel caso tu avresti la peggio…”. “Lo sento molto presente nella mia vita”, ha detto Gemma qualche minuto dopo, sottolineando che “Quando io parlo con lui non ho la sensazione di parlare di un ragazzo della sua età”. Immancabile l’attacco della Cipollari: “Tu hai sempre cercato uomini giovani accanto a te. Questa è la conferma di quello che dico da anni!”. L’opinionista si è poi scontrata con Nicola quando è entrato in studio; il ragazzo è stato chiarissimo: “Io non sono qua per scherzare – queste le parole di Vivarelli –: io sono venuto qua per dei sentimenti nei confronti di Gemma e tu, cara Tina, hai detto che mi devo vergognare!”. “Ti devi vergognare di prendere in giro una povera donna che non ha più la capoccia!”, ha subito controbattuto l’opinionista. Che ovviamente ha continuato: “Ti sta infangando tutta Italia, non ti sto infangando io!”.

